Возле ДАПа снайпер ВСУ "снял" боевика на расстоянии 1,6 км: видео

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Ролик датирован весной 2018 года; объектом снайперской пары стал пулеметный расчет террористов

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В Сети появилось видео уничтожения снайпером ВСУ боевика гибридных войск РФ в Донбассе. Ролик в своем Facebook опубликовал пользователь Макар Следопыт.

Согласно названию видео, оно было снято в мае 2018 года в окрестностях Донецкого аэропорта. Как утверждает Макар Следопыт, кадры сняты "на следующий день" после гибели Дениса Начесного – комвзвода 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ, который, впрочем, по данным СМИ, погиб 12 апреля 2018-го от пули снайпера в районе Песков.

В описании к ролику отмечается, что объектом снайперской пары был пулеметный расчет боевиков, дистанция – 1647 метров.

22 июня 2018 года было опубликовано видео уничтожения пулеметчика гибридной российской армии в Приазовье снайпером морской пехоты ВСУ.

Видео: YouTube

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Теги: операция объединенных сил, ВСУ, война в донбассе, донецкий аэропорт, снайпер
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