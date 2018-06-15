Эффектное видео ликвидации позиций боевиков: "всего за 15 минут"

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Видео показали волонтеры группы Повернись живим

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Волонтеры группы Повернись живим опубликовали видео уничтожения украинскими военными позиций боевиков во временно оккупированном Донбассе. Об этом они сообщили на странице у себя в Facebook.

"Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских", - отмечается в сообщении.

На видео видно, что удар осуществлен военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины

Волонтеры сообщили, что бойцам на фронте не хватает коптера с тепловизором.

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11 июня 2018 года, использовав отечественный противотанковый ракетный комплекс Стунга-П, военнослужащие уничтожили в Донбассе одну из позиций гибридной российской армии

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Теги: видео, волонтеры, блиндажи, повернись живим
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