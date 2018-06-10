Взрыв в ночном клубе Сум: опубликовано видео происшествия

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Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии

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Опубликовано видео с камеры видеонаблюдения, на котором зафиксировано, как мужчина бросает гранату под ноги посетителям ночного клуба "Луна" в Сумах. Видео в своем Facebook опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

В результате взрыва за медпомощью обратились восемь человек, семеро из них - госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Как уточняется, пострадавшим - от 18 до 34 лет. 

"24-летний мужчина - в реанимации", - написала Науменко.

На видео зафиксировано как мужчина в балаклаве срывает чеку и бросает гранату в помещение. 

Как сообщалось ранее, инцидент произошел сегодня около 6 часов утра. Бросивший гранату был задержан охранниками ночного клуба.

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Теги: взрыв, видео, ночной клуб, Сумы
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