Сюмар: НФ может пойти на выборы и с Гройсманом, и с Порошенко

Глава комитета по вопросам информполитики Виктория Сюмар - о том, чем отличается Левочкин от Ахметова, деле Мартыненко, ТВ-квотах и джинсе

23 мая Верховная Рада приняла жесткий для телеканалов закон о языковых квотах на телевидении. Идеологом и главным лоббистом этого проекта была в прошлом журналист и медиаэксперт, а теперь заместитель главы фракции Народный фронт и главный политтехнолог этой партии Виктория Сюмар. В интервью LIGA.net она согласилась ответить на вопросы как на профильную информационной безопасности, так и на счет будущего не самой рейтинговой сегодня партии Народный фронт, погоде внутри коалиции, отношениях с Ахметовым, деле Мартыненко, черной кассе депутатов и джинсе в медиа.

- Закон о языковых квотах на ТВ оппоненты назвали усилением цензуры. Те же, кто его поддерживает, также отмечают его несовершенство - якобы ведущий может три слова за эфир сказать по-украински и квота будет засчитана для всей передачи в целом. Какие слабые места этого закона видите вы?

- Мы работали над этим законом очень долго. Переносили рассмотрение, дорабатывали и подчищали спорные места. Там есть компромиссы, но я бы не называла их недоработками. Это неправда, что если ведущий скажет три слова… это бред какой-то. Я читаю комментарии на этот счет и поражаюсь манипуляциям. Ведущий или сотрудник телеканала обязан говорить на украинском языке. Гости студии могут говорить на том языке, на котором им комфортно. Заставлять гостя говорить на украинском было бы неправильно. Я считаю, что задаваемые на украинском языке вопросы уже будут к этому стимулировать.

Все, что касается фильмов, то 100% фильмов должны быть дублированы либо озвучены по-украински. Допускается 10% оригинальной речи - это, например, если западный фильм о пытках в советских лагерях и там русские надзиратели говорят по-русски. Это можно не дублировать или переводить. Это называется творческий замысел. Задача стояла увеличить присутствие украинского языка на телевидении в целом и этим законом мы такой задачи достигаем. Включительно с новостными каналами. Измерять соответствие квотам на телевидении стоит понедельно, а не по дням. Так как мы понимаем, что сетка вещания строится на неделю - то есть на канале может быть все будние дни 100% украиноязычные, а в выходной они пустят условный русскоязычный 95 квартал 2,5 часа в прайм-тайм, и квоты при этом будут соблюдены. Но это технологично.

- Стоит ли ожидать подобного закона для печатных и интернет-СМИ?

- Это даже не рассматривается, государство это не должно регулировать. Разница в том, что телевидение работает на государственном частотном ресурсе. Государство имеет право регулировать то, для чего дает свой ресурс - это европейский подход. Но если говорить не об интернет-СМИ, а о прессе, то у нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ. Я в этом плане сторонник того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив. Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ.

- Проект закона об аудиовизуальных услугах предполагает "соблюдение политического баланса в новостях". Поясните, что это значит и возможно ли вообще соблюсти баланс нормой закона?

- Проект закона еще не зарегистрирован, но скоро будет. Это мы делаем в соответствии с обязательствами Совета Европы, этот законопроект разработан экспертами Совета Европы. Там будет норма о том, что новости должны быть правдивыми, объективными и сбалансированными. В нашем законодательстве сегодня нет нормы, обязывающей новостные ресурсы быть честными.

Могу сказать, что телеканалы уже сегодня довольно резко отреагировали на эту норму, на что европейцы нас спросили: А, собственно, почему?

- Каким образом достичь объективности, если правда часто недоказуема? Я могу точно знать, что какой-то канал работает в российской повестке и играет в пользу агрессора, но как только об этом напишу, тут же получу иск, который, скорее всего, проиграю.

- Речь идет о балансе. Например, в кодексе ВВС четко прописано, что у них в эфирной сетке за неделю должны быть освещены все парламентские или основные политические силы страны - никого не игнорируют, всем дают высказаться. Начинать нужно хотя бы с этого. Потому что картина нелицеприятна - я вчера смотрела вечерний выпуск новостей на Интере, там семь сюжетов против Народного фронта. Они, используя государственные частоты, мстят за что-то своим политическим оппонентам. Общенациональный канал не должен себе этого позволять. Это работает точно не в интересах потребителей информации, они то заинтересованы в правде.

- Разве дело только в Интере? У Народного фронта есть небольшой, но тоже свой канал Эспрессо - там позиция НФ представлена очень хорошо. И, напротив, Оппоблок видим нечасто. Канал 1+1 быстро превращается в пропагандистскую площадку, когда это очень нужно Коломойскому.

- Вопрос баланса должен касаться всех, пример с Интером был просто самым свежим. Потому что у нас на телевидении много таких вещей, о которых не принято говорить - это постановочные сюжеты, манипуляция, откровенное вранье, игнорирование второй точки зрения. Это очень сильно искажает повестку дня в глазах общества. Вот, кстати, Шувалов, которого недавно выслали из Украины, был мастером в деле создании мифов и альтернативной виртуальной реальности через телевидение. Когда правда - не то, что есть на самом деле, а то, что показали по телевизору.

- Согласно недавнего исследования Чесно Народный фронт - в лидерах по размещению джинсы в разных СМИ. Как вы это можете прокомментировать, как бывший директор Института массовой информации?

- Честно, я этим не занимаюсь. Я всегда была противником подобной практики. Возможно, что-то и есть, я не отрицаю. Но лично я за годы депутатства не написала ни одного подобного текста. Видимо джинса пока еще воспринимается как некие нечестные, но существующие правила игры, которые полностью искоренить не удалось даже нам внутри себя. Будем работать. Я даже работаю сейчас над законопроектом, в котором было бы четкое определение джинсы, чтобы за это можно было бы привлечь к ответственности. Потому что когда слышу на радио рядом с новостью о гибели наших военных что-то типа "доказаны уникальные способности водки такой-то", становится стыдно.

- Что нужно делать, чтобы защитить национальную безопасность, и в то же время не ущемленять свободу слова? Вопрос актуален с начала войны.

- Гибридные СМИ используются в гибридной войне. Это правда, что юридически их причастность к агрессору доказать тяжело - официально собственник - какое-то подставное лицо, а закон о прозрачности финансирования СМИ принимать не хочет никто. Кто заинтересован чтобы показать все платежки на каналах например? Сайты формально можно заблокировать только за нарушение авторского права и только судебной процедурой, и то это очень тяжело. Как у нас работает нереформированный суд мы хорошо видим. У нас нереформированные суды, уголовно-процессуальный кодекс с большим количеством лазеек и очень много российских денег на рынке.

- Вы же при власти уже три года.

- У меня тоже много вопросов к нашим спецслужбам - на уровне парламентского комитета, и даже парламента в целом, мы делаем максимум. Понимаете, когда газета Вести выходила бесплатно и ее всем раздавали, это же были черные деньги - переводы либо просто кэш на ее содержание. Почему СБУ не смогла отследить и нейтрализовать эту цепочку, предъявив обществу все доказательства?

Джинса пока еще воспринимается как некие нечестные, но существующие правила игры, которые полностью искоренить не удалось даже нам внутри себя. Будем работать

- Я за то время записал два интервью со Стецем и так и не понял, чем занимается министерство информации.

- Я тоже. Хотя какая-то часть работы ведется - недавно мы заслушали на комитете разные структуры по поводу проникновения российского сигнала, и там мы узнали, что у нас есть эффективные "глушилки" украинского производства, которые можно применять, но никто - всмысле, военные - не хотят брать себе на баланс.

- Что, значит, не хотят? Пусть Турчинов заставит, вы же с ним часто общаетесь.

- Ну, вот именно он и заставил. Теперь правительство выделило деньги и я надеюсь нам совместными усилиями удастся заглушить русские каналы даже в Донецке. Но как все это тяжело двигается…

- Существует тиражируемый в медиа тренд о том, что не сумев, в том числе и из-за слабости спецслужб, подавить кремлевское лобби в медиа, президент сменил тактику и начал чуть ли не скупку ряда телеканалов. Насколько это соответствует действительности?

- Вопрос из двух частей - сначала о слабости спецслужб. Знаете, у нас не только спецслужбы, но и вообще большинство органов власти пытаются не сделать максимум для достижения результата, а пытаются объяснять, почему им трудно работать. Это наш минус.

Теперь второй вопрос относительно того, что президент "покупает" СМИ. Я не сижу в Администрации президента и не знаю, кто из редакторов туда ходит, но, очевидно, какие-то договоренности есть. Не думаю, что прямо "покупает", это очень вряд ли. Но, как всегда власть ищет подходы к собственникам и менеджерам СМИ. Телеканалов - в первую очередь. Мое мнение - до сих пор российские технологии оказывают на телеканалы больше влияния, чем украинская власть, и это видно. Через опять же черные деньги, своих топ менеджеров или же реальную сосбтвенность через подставных лиц. К тому же, ни один новостной телеканал не будет жертвовать рейтингом, а провластный канал никогда рейтинговым не будет. Потому если и есть какие-то временные договоренности "о ненападении", например, между Банковой и 112 или NewsOne, то это не значит, что "канал куплен под президента". Возможно, они просто скрашивают углы. И то временно. Это легко развернуть в момент Х.

- Тем не менее, президента, да и премьера тоже, телеканалы сегодня почти не критикуют. По крайней мере, давайте вспомним, как критиковали Яценюка во время его премьерства. Кто отвечает от власти за работу со СМИ, или, как вы говорите, теневую работу? Мне называли фамилию Кононенко.

- Я не знаю.

- Поговорим о том, о чем знаете - дело о стрельбе вашего однопартийца Сергея Пашинского спустили на тормозах?

- Нет, там идет расследование. Я считаю, что в деле должны быть расставлены все точки над "і", на этой неделе будет очередной полиграф. Нужно просто посмотреть, что происходит в расследовании. Я понимаю, что очень многим не нравится Пашинский, но объективно в деле надо разобраться и подождать конца следствия.

- А вы лично как оцениваете то происшествие?

- Я не считаю, что там надо было стрелять, но также понимаю, что Пашинский был спровоцирован к этому человеком, который не производит впечатления законопослушного и сдержанного гражданина.

- Вы называете Левочкина воплощением зла, в то же время он активно сотрудничает с президентской силой и АП - вашими партнерами по коалиции. Депутатскую группу Воля народу состоящую из бывших регионалов разного уровня также относят к орбите президента. Вы не считаете элицемерием это "конструктивноесотрудничество"? Тем более, что экс-регионалы все же часто помогают коалиции голосами.

- Для меня Левочкин был и остается правой рукой Януковича. И все его попытки съехать с этого - не более, чем лукавство. Потому что глава АП не может не выполнять приказы президента или не знать, что на самом деле происходит. Левочкин очень умный человек и всегда умел красиво все обставлять, выводя себя из-под удара. Даже часто встречался офрекордс с журналистами того времени и доносил до них свое видение. Spin doctor это называется. Но, тем не менее, он выполнял самые гадкие распоряжения Януковича.

К сожалению, после бегства Януковича, Левочкину удалось не просто остаться в Украине, но и продолжать влияние на политику и сохранить какую то собственную значимость. Я точно знаю, что с командой Народного фронта у него нет ничего общего, кроме счетов, которые он сводит посредством канала. И влияние Левочкина через его телеканал гораздо выше, чем через лобби в парламенте - принятие закона о квотах это доказало. Просто многие не хотят, чтобы Интер начинал информационные атаки и идут в договорняки, или же наоборот - хотят получить информационную площадку для петушиных боев по пятницам.



Виктория Сюмар



Но Левочкин умеет договариваться, это правда. Вспомните, что было во время последней президентской кампании - как из числа кандидатов исчез Виталий Кличко, какое значение в Блоке Петра Порошенко имеет группа УДАРа. Но я уверена, какие бы временные договоренности у Левочкина с кем-то не были - никто не забыт и ничто не забыто. Все дела прошлого будут расследованы - это лишь вопрос времени.

Конечно же, я против всякого сотрудничества и договорняков с бывшими регионалами. Потому что все они играют в одну и ту же игру - ждут своего времени, пользуясь сложностями в стране, безнаказанностью и популизмом. Ждут, чтобы в один момент представить себя как единственных миротворцев и переговорщиков между Киевом и Москвой. Потому они радуются каждой мелкой неудаче Украины и упорно “не видят" очевидных результатов, именно украинских результатов.

- Ринат Ахметов тоже ближайший соратник Януковича. Он также в Украине и также не утратил политического влияния. У него тоже есть телеканал. Но Ахметова называют в качества лояльного к Народному фронту олигарха, поэтому вы о нем не говорите?

- Что касается его телеканала Украина, то в контексте закона о квотах мне понравилось, как они отреагировали на изменения и пообещали производить не только новостной, но и сериальный контент на украинском языке. Это разница между Ахметовым и Левочкиным. Ахметов сейчас не пытается играть по правилам России. Он понимает, что происходит в стране и пытается быть адекватным ситуации.

- Может быть потому, что у него не осталось другого выхода после потери активов в родном Донецке и провале переговорных игр с разными сторонами на заре создания террористических ДНР и ЛНР, а не потому, что он хороший человек?

- Ну и слава Богу, что так получилось. И я не утверждаю, что он хороший человек - я вообще не занимаюсь оценками по шкале "хороший-плохой". Я оцениваю, кто и что делает в Украине на данный момент.

Что касается отношений Ахметова с НФ, то лично я ни разу не присутствовала на каких-либо встречах его с Яценюком или с кем-то другим из нашей команды. Про отношения с олигархами не распространяются даже в ближнем кругу, потому я об этих слухах узнаю от журналистов. Конечно, в политике и бизнесе все друг с другом знакомы и как-то общаются. Но я сознательно никогда не общалась ни с одним медиасобственником, чтобы сохранить дистанцию и делать законодательство в интересах общества и журналистов.

- За счет чего можно вернуть рейтинг Народного фронта? Вы отвечаете за политтехнологическую часть это команды - будет ли кампания по возрождению или ждать нового политического формата?

- Народный фронт в нынешнем виде собрался за день до начала избирательной кампании 2014 года и в итоге выиграл выборы. До начала выборов вообще нет смысла говорить о каких-то рейтингах. Начнется кампания и будем работать. Поверьте, работать эффективно мы умеем. Умеем, что называется, "продавать себя" - и это нормально.

Разница между Ахметовым и Левочкинымв том, что Ахметов сейчас не пытается играть по правилам России. Он понимает, что происходит в стране и пытается быть адекватным ситуации.

- То есть переформатирования не будет?

- Все будет зависеть от конкретных условий, в которых будет проходить кампания. В Украине все очень быстро меняется. Любые разговоры на эту тему до конца года, а уже понятно, что до конца 2017-го никаких выборов не будет - это гадание на кофейной гуще.

Единственное, что могу сказать точно, так это то, что Народный фронт, как и два с половиной года назад, остался единой командой, кто бы что ни говорил. Вопреки рейтингам мне не стыдно за эту команду, и я смогу это объяснить людям во время выборов. Мы много сделали, если взять ключевых игроков команды.

- В то же время не прекращаются разговоры о персональных амбициях Парубия, Турчинова и Авакова вне орбиты Яценюка. И говорят об этом чаще не ваши оппоненты, а союзники по старой и новой коалиции.

- Всем, кто пытается вас в этом убедить я посоветовала бы не выдавать желаемое за действительное. Я скажу вам честно, не потому, что пытаюсь выгородить свою партию - последний разговор на эту тему у меня был с Парубием сразу после принятия закона о квотах. Мы поздравили друг друга и Андрей в очередной раз заверил меня, что не видит своего политического будущего вне нынешнего Народного фронта, потому что вместе каждый из нас сможет эффективнее реализовать свои планы. То же самое я могу сказать и про Турчинова и Авакова. Пока я не вижу ни одной темы, которая нас бы разобщала. Об отдельных проектах кого либо из вышеперечисленных вообще речи не идет.

- НФ открыто симпатизирует Гройсману - у него прекрасные отношения с Яценюком, которого год назад очень сливали партнеры по коалиции, чтобы расчистить дорогу Гройсману. Возможно ли создание новой "премьерской партии" совместно с Гройсманом и Яценюком против БПП? Этого не исключают, в частности в АП.

- Исключать ничего нельзя. Я не могу исключать не только сотрудничество НФ с Гройсманом на будущих выборах, но даже совместные форматы с президентской силой и лично Порошенко. Все может быть. Но я точно знаю, что такие люди, как Яценюк или Турчинов будут в украинской политике и всегда будут в ней влиятельными игроками. А именно благодаря второй по величине фракции мне лично удается проводить те сложные вещи в гуманитарной сфере, которые так не нравятся тому же Оппоблоку: и запрет российских фильмов и сериалов, что запустило наше кино, и украинские песни в радиоэфире, и проверка печатной продукции из России, что даст возможность развития украинской книги...

- Нужна ли Украине новая Конституционная реформа в контексте перераспределения полномочий между ветвями власти, корректировке срока каденций, структуры парламента и так далее?

- Я скажу так: нынешняя система далека от баланса. Является ли парламент самостоятельным игроком? Нет. Может ли правительство быть подотчетным только Раде? Конечно, нет. Нужно убирать дублирование полномочий. И определяться очень четко с политической системой. Точно нужна реформа избирательной системы с открытыми списками и, мое давнее мнение, сокращение числа депутатов. С другой стороны, если президент избирается на всенародных выборах, в глазах людей - он ответственен за все в стране. Но есть ли у него полномочия? Так что нам стоит поговорить о политической модели и желательно наконец та на 26-м году страны раз и навсегда попробовать договориться о ней.

- Будет ли Арсений Яценюк баллотироваться в президенты?

- Лично я считаю, что время для его президентства пока не наступило. Если говорить о следующих выборах. Пока что я полагаю, что у Петра Порошенко есть все шансы переизбраться на второй срок. В чем-то ему альтернативы ему действительно нет, если учитывать существующую линейку конкурентов согласно социологии.

- Дело Мартыненко: что это за странная вассальная история, когда полфракции и часть министров прибежали брать на поруки одного из лидеров и спонсоров вашей партии?

- Совершенно не странная. Просто когда дело приняло судебный оборот, собрались члены команды, которые были в Киеве и поддержали его. Тем более, что поруки - это не освобождение от ответственности, а лишь мера пресечения. Суд продолжается и Мартыненко никуда не бежит.

- Когда прозвучала новость о задержании Мартыненко, многие журналисты-эксперты в теме энергорынка буквально зааплодировали. Вы считаете, что Мартыненко невиновен в тех обвинениях, которые выдвинуло НАБУ?

- Я не комментирую эти обвинения, тем более, что я не эксперт в энергорынке. Идет следствие и суд, давайте дождемся принятых ими решений. Есть что предъявить - докажите. Но также давайте согласимся, что у нас просто большое желание увидеть большого дядьку за решеткой. Закончится следствие, тогда пусть суд принимает решение.

- Фишка предвыборных списков-2014 была в привлечении военных. Каков будет тренд следующих выборов?

- Запрос большой на новую политическую силу, на новых политиков и на нового лидера.

- Про Вакарчука начнем говорить?

- Я могу говорить про Вакарчука, но я его таковым не считаю. Так вот, есть запрос на новую политсилу, не утихнет запрос на людей в форме, так как война не закончена. Полагаю, что увидим кого-то из местного самоуправления - менеджеров среднего городского звена с хорошей историей, которые выйдут на общенациональный уровень. Люди любят истории успеха. В этом случае показателен прогресс Гройсмана - успешный мэр Винницы, не был на Майдане, но при новой власти сделал самую яркую карьеру.

- В его случае, успех - это скорее благодаря стартовой позиции человека Порошенко.

- Тем не менее. К сожалению, снова люди захотят оценивать кандидатов не за их работу и программы, а по принципу "хороший-плохой", как они сами для себя понимают нравственные качества политиков. По "близости к людям”, “нравиться-не нравиться”, “хороший-плохой”, а не по результату или способности выполнять свои обещания, а не клеймить всех и вся.

- Зачем был выдан спорный и разделяющий общество указ о запрете соцсетей, если их даже запретить не в силах - все обходят блокировку, зато пророссийские силы получили новый козырь для агитации.

- Я считаю, что тут надо было идти по пути предъявления ВКонтакте нарушения авторских прав. В судебном порядке. Потому что ВКонтакте и Одноклассники - это сплошное нарушение авторских прав. Я сторонник правовых подходов. А так, получилось неплохо с точки зрения идеи, но не очень эффективно по ее реализации.

- Депутаты получают дополнительный доход из партийных касс вдобавок к официальной зарплате? Мне называли цифры в среднем около $2 тысяч.

- Отвечу так: возможно, не все могут жить на официальную зарплату, если у них нет или не было своего бизнеса. Но, в любом случае, во времена работы журналистом я зарабатывала больше.

- Вы часто общаетесь с Турчиновым, скажите прямо - Украина имеем план решения конфликта в Донбассе или нет, и как будет, так и будет?

- Наш план - держать оборону, развивать страну и способствовать ослаблению России через санкции и т.д. Военный сценарий объективно сложен. Не проблема зачистить боевиков. К этому многие наши военные и генералы готовы. Но если Путину взбредет в голову в ответ на наши действия по отвоеванию своих районов ОРДЛО ввести на территорию Украины свою армию, то Запад снова ограничится обеспокоенностью, а чем это обернется для нас - предсказать трудно. Путина очень выгодна война, перед выборами это классика мобилизации электората. Мы не должны играть в его больные игры. У нас свои задачи - делать свою сильную армию, ракетных щит и развивать страну.

- Мы это слышим три года.

- Но объективно другого варианта для нас пока нет.

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