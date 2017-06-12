Джулиани: Если Путин тронет страны Балтии - США будут воевать

Экс-мэр Нью-Йорка, советник Трампа - о политике США в отношении Украины и РФ, готовности защищать страны НАТО и политическом кризисе в Вашингтоне

На днях Киев посетил 107-й мэр Нью-Йорка, советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани. Он встретился с украинскими лидерами и выступил с публичной лекцией.

Джулиани стал всемирно известным политиком во время руководства крупнейшим американским мегаполисом в 1994-2001 годах. К его успехам относят масштабное сокращение преступности в городе, успешную борьбу с коррупцией, экономический бум с появлением сотен тысяч новых рабочих мест и сокращением налогов. Был назван журналом Time человеком года. После завершения полномочий, Джулиани основал консалтинговую компанию Giuliani Partners и продолжает активно участвовать в американской политике. В ходе президентской гонки 2016 года он поддержал Дональда Трампа и рассматривался как кандидат на должность госсекретаря, однако в итоге отказался от борьбы за этот пост и в январе 2017 года был назначен советником президента США про кибербезопасности. Сын Джулиани - Эндрю - с марта работает ассистентом по коммуникациям в Белом Доме.

Зал отеля Hilton, где проходила публичная лекция Рудольфа Джулиани, был переполнен студентами и журналистами. Он рассказал о своем опыте борьбы с коррупцией на посту прокурора и мэра Нью-Йорка, важности верховенства права для экономического процветания. "По моему мнению, у Украины невероятное будущее: у вас большие природные ресурсы, замечательные, удивительно изобретательные и трудолюбивые люди, и теперь у вас есть свобода - все, что нужно для успеха. Я думаю, вас сдерживает коррупция. Она должна быть искоренена. Президент Трамп, кстати, просил меня передать вашему президенту, премьеру и всем, с кем проведу встречи в Украине: Make Ukraine great again", - сообщил Джулиани. Трампа он сравнил с Рональдом Рейганом, приводя в пример нанесение ударов Томагавками по аэродрому армии Асада в Сирии в апреле после обвинений в химической атаке.

Комментируя политику США в отношении Украины, Джулиани заявил, что в администрации Трампа есть много людей, которые поддерживают Украину. Он раскритиковал администрацию Обамы за то, что сразу после аннексии Крыма не были введены максимально сильные санкции против России, которые позволили бы предотвратить войну в Донбассе. "Это было незаконное вторжение в суверенную страну, которое, к сожалению, случилось, поскольку США не отреагировали надлежащим образом. Возможно, если бы мы действовали сразу и очень быстро, и ввели сразу чрезвычайно жесткие санкции, мы могли изменить ситуацию, и это не переросло бы в то, что произошло в Восточной Украине", - заявил Джулиани.

Он выразил уверенность в том, что санкции с России не будут сняты. "Я считаю, что Восточная Украина должна вернуться в состав Украины, и это должно быть задачей не только для США, но для международной политики Запада в целом. Вторжение было незаконным, и по этой причине были введены санкции. Если их нужно усилить, они будут усиливаться до тех пор, пока вы не сможете договориться и вернуться к тому состоянию, которое было раньше", - отметил он.

Джулиани также сообщил, что готовит на конец июня на рассмотрение Трампа программу обеспечения кибербезопасности США, чтобы предотвратить будущие хакерские атаки со стороны России.

После лекции в интервью LIGA.net Джулиани рассказал, что означают последние заявления Госдепартамента о готовности улучшить отношения с Россией, к каким последствиям может привести политический кризис в Вашингтоне после отставки главы ФБР Джеймса Коми и о готовности США защитить союзников по НАТО в случае агрессии РФ,

- Во время своего выступления вы сравнили Трампа с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Последний вошел в историю США в том числе как победитель в Холодной войне с Советским Союзом. По вашему мнению, какую политику в отношении агрессивных намерений Кремля должен проводить Трамп, чтобы занять в американской истории роль, подобную роли Рейгана?

- Очевидно, что Трамп собирается сохранить существующие санкции. Независимо от давления со стороны России, он не отказался от применения ответных мер в отношении применения Асадом химического оружия в Сирии. Асад был поддержан Россией и она была, как минимум, вовлечена в эти химические атаки, возможно не прямым образом вовлечена, но знала о них. Я думаю, что эти ответные меры достаточно демонстрируют тот факт, что у Трампа нет особых связей с Россией. Он понимает, какую опасность представляет Путин.

Трамп понимает тот факт, что оба государства (США и Россия, - ред.) - ядерные державы, и лучше конечно обсуждать приемлемые решения, но также понимает и то, что чем сильнее мы, тем более способны договориться о хороших решениях для нас и наших друзей. Это лучше, чем та политика, которую проводил президент Обама. Я думаю, в этом смысле Трамп будет очень похож на Рональда Рейгана.





Фото: Сергей Ильин, фонд Пинчука

- Госсекретарь Рекс Тиллерсон недавно во время поездки в Новую Зеландию заявил, что Трамп поручил ему сделать все возможное для улучшения отношений с Россией. Что США могут предложить России ради улучшения отношений?

- Мы могли бы улучшить наши торговые отношения, лучше сотрудничать в Сирии. Однако я думаю для этого требуются большие уступки со стороны России, чтобы было возможно работать вместе. Россия должна будет дать обратный ход по своим незаконным действиям в Украине, и мы намерены добиваться согласия по процессу отстранения от власти Асада, потому что нельзя позволить человеку, который по существу участвовал в геноциде, продолжать править.

- Разве вмешательство России в президентскую кампанию США, хакерские атаки не являются преградой к какому-либо сотрудничеству? Вы готовите новую стратегию кибербазопасности для президента Трампа. Как США будут предотвращать подобное вмешательство в будущем?

- Действительно - это настоящий позор, что такое произошло. Однако Национальный комитет Демократической партии и сотрудники кампании Хиллари Клинтон проявили неосторожность в работе с информацией. Даже директор ФБР Джеймс Коми, который занимался этим делом, сказал, что они были очень неосторожны в работе с информацией. Таким образом, если вы делаете для хакеров легким получение вашей информации, они ее получают, как любая другая группировка преступников.

Обеспечение безопасности информации - это вклад, который того стоит. Я даю рекомендации в этой сфере, и давно занимаюсь этим вопросом как бизнесмен. Что нам нужно сделать сейчас - создать непреодолимые препятствия для хакеров. Потому что в таком случае они скорее будут заниматься атаками на более легкодоступные цели. Мы пытаемся создать условия, чтобы сделать тяжелым проникновение для хакеров. И задачей №2 будет обнаружение хакеров.

- Некоторые политики-демократы после скандала с увольнением директора ФБР Коми обвиняют Трампа в создании препятствий для расследования российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Конгрессмен-демократ Эл Грин даже призвал к импичменту Дональда Трампа. На ваш взгляд, возможен ли сейчас импичмент?

- Нет. Конгрессмен Грин - демократ. Некоторые из них призывали к импичменту Трампа еще до его инаугурации. Демократическая партия восприняла свое поражение на выборах очень болезненно. И в действительности они переходят границы, действуют неприглядно и отвратительно.





Фото: Сергей Ильин, фонд Пинчука



Нет доказательств того, что он (Трамп, - ред.) вмешивался в расследование. Даже если вы верите в то, что Коми сказал о препятствовании правосудию, я думаю, он должен был об этом доложить раньше. Коми был директором ФБР и если он интерпретировал то, что президент сделал, как препятствование правосудию, он был обязан сообщить об этом еще тогда. Он может менять свою историю сейчас, но раньше он говорил, что на него не оказывалось давление, и он не докладывал, что на него оказывалось давление. А сейчас получается, что он вдруг обнаружил, что это было препятствование правосудию, хотя тогда, когда он был на посту директора ФБР, это не было препятствованием.

И я думаю, многое из этого происходит, потому что демократы и СМИ, которые их поддерживают, распространяют ненависть по отношению к Трампу, так как он пытается провести большие изменения в стране.

- Помимо этого российского кейса, в последнее время критикуют политику президента США в отношении союзников по НАТО. Как вы оцениваете последнее выступление президента Трампа на саммите в Брюсселе? Не приведет ли критика низких военных расходов европейских стран НАТО к охлаждению отношений между союзниками?

- Это сделает отношения гораздо более реалистичными. Представим, что вы и я партнеры, вы согласились вложить определенную сумму денег, и я согласился вложить определенную сумму, но вы не внесли свои деньги - я имею право потребовать от вас внести свой вклад. И я думаю, это в любом случае усилит НАТО, будет много участников, заинтересованных в выполнении своих обещаний. Каждый американский президент был согласен с этим, у Трампа просто есть смелость сказать об этом. И есть различия между странами НАТО. Некоторые страны не разрешают своим солдатам воевать, то есть одни страны воюют, другие нет. Такие вещи нужно отфильтровать, убрать из НАТО. И Трамп привержен НАТО, привержен Североатлантическому договору. Он не особо рад от того, что приходится говорить, что люди должны платить за то, за что они обязались платить. Однако если мы справимся с этим вопросом, мы получим более сильный альянс.





Фото: Сергей Ильин, фонд Пинчука



- Давайте представим гипотетический сценарий: путинская Россия вторгается в Эстонию, оккупирует русскоязычные города страны. Будет ли администрация Трампа защищать маленькую балтийскую страну согласно обязательствам по 5 статье договора НАТО, посылать туда американских военных?

- Во-первых, мы будем защищать. И во-вторых, у нас нет выбора. Статья 5 Североатлантического договора обязывает нас это сделать, и это закон для США. Когда любой президент вступает в полномочия, он также обязывается выполнять соглашения, заключенные США. И если президент не сделает этого, вот тогда он будет подвергнут импичменту. Обязательство по соглашению - это словно наш закон. Так что у нас есть обязательство защитить Эстонию, Латвию, Литву, Польшу… И если Россия или кто-то еще совершит вторжение туда, мы должны обеспечить оборону. Нет никакого сомнения в том, что мы это сделаем наиболее сильнодействующими средствами.

Интервью организовано при содействии фонда Пинчука

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