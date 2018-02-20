Роберт Гейтс: Джавелины не важны, если вы не сидите в Т-72

Поставки Украине Джавелинов - это правильное решение, но оно может спровоцировать россиян и ухудшить ситуацию в Донбассе, считает Гейтс



Во время выступления на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, Гейтс назвал вероятное переизбрание президента РФ Во время выступления на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, Гейтс назвал вероятное переизбрание президента РФ Владимира Путина - "грустной, но реальной перспективой". А вот в постпутинском периоде, по его мнению, есть большой потенциал. В интервью LIGA.net Гейтс объяснил значение поставок противотанковых комплексов Джавелин Украине и почему этот процесс не будет быстрым; какой реакции можно ожидать после этих поставок от главы Кремля; и какое место занимает война РФ против Украины в американской политике.



- Ранее вы говорили, что Соединенные Штаты недостаточно поддерживают Украину. Однако за последний год санкции против России усилились, США планируют поставки Джавелинов. Достаточно ли этого, по вашему мнению, чтобы защитить независимость Украины, защитить от агрессии со стороны России?



- Я думаю, что предоставление оборонительного оружия Украине было правильным решением. Но все должны признать, что Путин может повысить ставки гораздо легче, чем мы можем ожидать. И даже учитывая тот факт, что это оружие предназначено исключительно для обороны, как и военные учения, его (Путина - ред.) способность продемонстрировать свое недовольство, создавая еще больше проблем на востоке Украины, еще больше запугивая, абсолютно неограничена. Потому что Россия - по соседству.



- Предоставление Джавелинов стоит расценивать как символический шаг или реальную военную помощь со стороны США?



- Это зависит от того, где вы находитесь. Если в Киеве или Вашингтоне, то Джавелины не значат для вас много. С другой стороны, если вы находитесь в танке Т-72 на востоке Украины, то это весомая помощь. Проблема США в том, что, когда мы принимаем решение о поставках оружия кому-либо, например, Джавелинов, - нам нужно сначала оценить наши запасы. Поэтому, может пройти определенное время между обещанием оружия или подписанием соглашения и непосредственными поставками. Чаще всего, это занимает месяцы.





- То есть, в целом, это очень сложный процесс? И сейчас нельзя говорить ни о каких датах?



- Да, это сложный процесс. Он требует, прежде всего, одобрения Государственного департамента США. Затем поставки оружия должен одобрить Конгресс, а после - идут поиски запасов оружия. Это политический процесс, скорее даже - бюрократический.







Фото: Фонд Виктора Пинчука, фотограф Сергей Ильин



- Не считаете ли вы, что поставки Украине Джавелинов могут усилить агрессию России, обострить ситуацию в Донбассе?





- Я думаю, это одна из причин, почему Соединенные Штаты не сделали этого раньше. Предоставление даже оборонительного оружия может спровоцировать россиян и создать больше проблем. Мы должны это учитывать. Но я думаю, что месседж о поддержке Украины - очень важный, хоть и рискованный шаг.



- Вчера (16 февраля - ред.) спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 россиян, включая друга Путина Евгения Пригожина, во вмешательстве в американские выборы. По вашему мнению, то, что предположительно сделала Россия, - это было преступлением против кандидатов в президенты или против всего американского народа?



- Из того, что я читал и знаю, могу сделать вывод, что это - широкомасштабное вмешательство, которое началось еще до того, как Трамп стал кандидатом в президенты. Это вмешательство было предназначено скорее для дискредитации американских выборов, для дискредитации американских институций. Это не была попытка помочь или навредить отдельному кандидату. Я думаю, нет сомнений, что Путин ненавидел Клинтон: в частности, потому что Клинтон говорила о Путине высокомерно, когда сам он шел на выборы в 2012 году. Но не думаю, что россияне реально верили в возможность помочь тому или иному кандидату. Скорее это была попытка подорвать репутацию избирательных институций США.





- Что вы думаете о списке российских политиков и бизнесменов, составленный Министерством финансов США, который в СМИ прозвали "Кремлевским докладом"? Насколько серьезно стоит воспринимать этот документ? И насколько важно, чтобы против всех этих людей были введены санкции?



- Я считаю, чем дольше список, тем меньше его влияние. Это может быть некое испытание для россиян. Но сложилось впечатление, что взяли сотни других списков и просто поместили их на бумаге. Из-за того, что список такой длинный - его влияние будет сомнительным.





- Какое место сейчас занимает конфликт между Украиной и Россией в политике и оборонной стратегии США?



- То, что Россия сделала в Украине более массивно, чем в других странах.





- Например, в Грузии?



- Масштабами, да. И периодом времени. То, что происходит между Россией и Украиной в течение трех, почти четырех лет, - это важная часть наших собственных проблем с Россией. Конечно, большинство санкций, которые мы ввели против России, - связаны с Украиной, Крымом. И этими санкциями мы подчеркиваем важность для нас Украины.



- Есть ли надежда, что у Конгресса и президента Трампа появится единая позиция и они будут работать сообща в вопросе войны России против Украины?



- Я думаю, что ни Конгресс, ни президент не заинтересованы в войне в Украине. Или даже американский народ. Однако такова реальность. В то же время, идея о том, что американские войска придут воевать за Украину, по моему мнению, притянута за уши, вряд ли это произойдет.







Интервью организовано в Мюнхене при содействии Фонда Виктора Пинчука.











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