Посол Канады: Для элиты в Украине круговая порука остается нормой

Украинцам, чтобы преодолеть коррупцию, надо научиться сажать своих друзей. Интервью с послом Канады в Украине Романом Ващуком



Что касается совместного производства, то тут не хочу сглазить. Речь идет об автоматической канадской винтовке для пехоты C7 (канадская модификация американского автомата М16А и М4, - ред.), но актуальным также является производство боеприпасов и патронов. Мы не заинтересованы исключительно в зарабатывании денег, а в полезном для Украины партнерстве. А такие дела любят тишину. Поймите также, что Украина является более крупным производителем и экспортером оружия, чем Канада. Такова украинская привычка - прибедняться и искать сочувствия, а не уверенно себя подавать. Украина имеет свой собственный потенциал и мы можем дать отдельные компоненты, которые усовершенствуют эффективность или дальность оружия.



- В марте завершается очередная ротация канадской военно-учебной миссии Unifer в Украине. Каковы итоги?



- В настоящее время более 6 тысяч украинских военнослужащих прошли эту программу. Сначала мы обучали конкретную роту на полигоне в условиях, приближенных к боевым, п о принципу - один канадец на одного украинца. С этого года тренировки проводят сами украинцы, а канадские военные выступают в качестве менторов. Это означает, что мы можем использовать меньшее количество людей в боевых учениях и распространять наши курсы на остальной территории Украины. Теперь мы работаем на полигоне в Десне, в Черниговской области, и в Одессе.



Еще мы проводим учения по разминированию и логистике. Больше внимания уделяем среднему звену - сержантам и младшим офицерам. Мы чувствуем, что таким образом больше влияем на структурные изменения. Наша миссия возросла до 270 канадских военных. Канадские тренеры также помогли Львовский Академии сухопутных войск перестроить учебную программу.



Мы - одна из шести стран, которая входит в совет стратегических советников при министре обороны. Стараемся следить, чтобы сформулированные идеи реализовывались на практике.



Другой элемент военных учений - помощь Вооруженным силам в структурировании капелланской службы. Ра бота продолжается два года. В Украине капелланство возникло стихийно и сыграло положительную роль в войне. В Канаде со времен Второй мировой войны действует капелланская служба, поэтому эти знания мы также передаем.



- Насколько Украина приблизилась к стандартам НАТО?



- Об этом надо спрашивать профессиональных военных. Задачи, которые поставила Украина в стратегии-2020, были бы не под силу вооруженным силам Канады. Это очень амбициозные цели, которые легли в законопроект о национальной безопасности и гражданском контроле. Теперь еще стоит оценить, как их выполнять государству и ее западным партнерам. Мы поддерживаем оптимизм министра Степана Полторака по реализации этого плана, но мы понимаем, насколько это большой вызов - когда нужно в реальном времени управлять военными операциями. В Украине часто говорят, что военный конфликт является оправданием невыполнения реформ, но одновременно он является мотором изменений.



Сейчас речь идет о развитии в области разведки, у правления информацией. Украинская армия использовала стандарты НАТО в аэроразведке, которые еще не до конца внедрены в странах Альянса. Цепочка связи подразделений беспилотников с командирами - э ти вещи сделаны значительно быстрее и дешевле, чем в странах НАТО. Наш министр обороны был поражен украинскими подразделениями аэроразведки, когда полгода назад побывал на позициях ВСУ. лучшились дела в снабжении. Нет такой армии, где логистика была бы идеальной. Мы вспоминаем зиму 2014-го, когда возили форму из Канады, а теперь в Украине есть множество вариантов. Следующее, видимо, не входит в стандарты НАТО, но также происходит - улучшение стандартов питания в армии. Для рядового это - одно из важнейших изменений. А вот над управленческими вопросами еще нужно работать. Что касается совместного производства, то тут не хочу сглазить. Речь идет об автоматической канадской винтовке для пехоты C7 (канадская модификация американского автомата М16А и М4, -), но актуальным также является производство боеприпасов и патронов. Мы не заинтересованы исключительно в зарабатывании денег, а в полезном для Украины партнерстве. А такие дела любят тишину. Поймите также, что Украина является более крупным производителем и экспортером оружия, чем Канада. Такова украинская привычка - прибедняться и искать сочувствия, а не уверенно себя подавать. Украина имеет свой собственный потенциал и мы можем дать отдельные компоненты, которые усовершенствуют эффективность или дальность оружия.Это тот пример, когда можно прийти позже и освоить лучшие технологии. Также у



- Давайте о коррупции. Каким вы видите наилучший вариант функционирования Высшего антикоррупционного суда?



- Мы придерживаемся рекомендаций Венецианской комиссии. Они более компетентны. Приглашать международных экспертов, а затем игнорировать их позицию - это не было бы решением. Как точно оформить механизм, чтобы их мнение было учтено, мы полагаем - чтобы Венецианская комиссия предоставила неформальные советы в доработке этого законопроекта.



Мы в посольстве как-то размышляли, что сделать, чтобы преодолеть коррупцию в Украине. Социолог Михаил Винницкий показал нам две таблицы. Одна - международное исследование на тему индивидуализма. Там спрашивали людей, можно ли делать все, что хочешь и когда хочешь, или наоборот - сдерживаться и принимать во внимание ближнего. Украинцы оказались экстремальными индивидуалистами - даже большими, чем американцы, французы или россияне. Вторая таблица - о поведении в ситуации, когда респондентам предлагали соврать или сказать правду о ситуации, когда ваш друг вместе с вами превысил скорость и сбил насмерть пешехода. Если вы солжете о скорости, то наказание смягчат. Склонность украинцев прикрыть своего товарища тоже оказалась наибольшей. Это говорит о том, что такое сочетание создает вызовы для любой антикоррупционной институции.





Антикоррупционный суд - заключительное звено в антикоррупционной архитектуре, но без изменения мировоззрения щели найдутся в самом гениальном механизме. Поэтому наряду с развитием учреждений должна происходить перемена понятий. Речь идет об увеличении количества граждан, которые поддержали бы правосудие, а не товарища. И стоит задуматься, всегда ли индивидуальные желания являются мерилом всего.



- Достаточно ли украинская власть работает над этим?



- Во власти должны задуматься над проблемой безнаказанности, потому что это является основой недовольства граждан: почему никто из топ-политиков не сидит. Это базируется на том, что для элиты остается приемлемой круговая порука. Морально и политически она должна когда-то сломаться. Украина прогрессирует в сужении пространства для коррупции. Об этом все забывают и хотят перейти на следующий уровень. Можно вспомнить, как изменились разговоры по газу. Теперь возникает вопрос, как взыскать долги с России, а не куда исчезли миллиарды кубометров.



В банковском секторе произошли столь болезненные изменения, что многие пострадавшие олигархи активно участвуют в саботаже работы Нацбанка, где происходят изменения. Теперь банкиры с Запада удивляются, что НБУ предоставляет отчеты по стандартам евроатлантических стран. Хотя это уже и клише, но Prozorro выигрывают награды, как национальная тендерная платформа в мире. В Канаде заинтересовались украинскими наработками, потому что наши тендеры очень разрознены. Государственные предприятия остаются проблемой в этом контексте, и подбор их руководства.









После Революции достоинства я считал, что Украина начнет восстанавливаться большими шагами в морально-этическом смысле. Для того, чтобы сохранить общий фронт элита пошла на всевозможные компромиссы взаимопрощения. О развитии экономики тогда не было речи. Стоял вопрос, не рухнет ли страна под влиянием внешней агрессии и безответственной политики времен



Поэтому я больше разочарован моральной стороной, чем экономической. Хотя я понимаю людей, которые переживают из-за повышения цен на продовольствие и озабочены вопросами ежедневного выживания. Я бы обратил ваше внимание на то, что сейчас увеличилась реальная заработная плата на 11% в январе, учитывая инфляцию, но морального удовлетворения это не дает. Именно этический компонент должен быть удовлетворен. Имею в виду, что только взаимное доверие может это изменить.



Все ожидают международных инвестиций. А что делают украинцы со своими деньгами? Они прячут их в доллары, а кто богаче - на Кипре. Пока вы сами не начнете доверять себе, банкам и правительству, до тех пор только самые отважные инвесторы придут вкладывать деньги.



- Как изменились отношения Канады и России за четыре года? Как в Канаде оценивают санкции против России?



- Вопрос об ослаблении санкций не стоит, но нет и оживленной дискуссии об их усилении. Наш министр иностранных дел до сих пор находится под российскими санкциями и не имеет права въезда в РФ. После послания



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- В Украине ранее обсуждали, что Россия может решиться на полномасштабную агрессию. Что бы делала Канада в случае такой агрессии?



- Это гипотетическая ситуация. Я считаю, что такая откровенная агрессия является неправдоподобной в ближайшие полтора года. Она не нужна России, и даже вредна для нее. Во-вторых, агрессия вновь объединит украинское общество, а этого Москва хочет меньше всего. Напротив, большие усилия вкладываются против Украины и западных стран на разжигание внутренней вражды. Это работает там, где есть прослойка безрассудных ура-патриотов, которых можно натравить на своих земляков или на своих соседей. Я вижу в этому большую угрозу, чем если пойдут танки из Белгорода. Через месяц-другой они встретят Джавелины или украинские противотанковые системы, а в этом нет ничего приятного. Хотя лучшее оборонительное оружие для Украины - это холодный ум и умение не поддаваться на провокации.



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То есть коррупция - важная тема, но я бы не делал ее единственной.После Революции достоинства я считал, что Украина начнет восстанавливаться большими шагами в морально-этическом смысле. Для того, чтобы сохранить общий фронт элита пошла на всевозможные компромиссы взаимопрощения. О развитии экономики тогда не было речи. Стоял вопрос, не рухнет ли страна под влиянием внешней агрессии и безответственной политики времен Януковича . Были израсходованы все золотовалютные запасы на искусственную поддержку курса гривни. В первую мою встречу с Натальей Яресько в 2015 году она искала ответы, как удержать Министерство финансов. Мы в течение нескольких дней организовали встречу с экс-заместителем министра финансов Канады и экспертами управления, сели с ней и нарисовали схему управления. Нужно было превратить советскую машину по выдаче денег в образ и подобие автономной системы.Поэтому я больше разочарован моральной стороной, чем экономической. Хотя я понимаю людей, которые переживают из-за повышения цен на продовольствие и озабочены вопросами ежедневного выживания. Я бы обратил ваше внимание на то, что сейчас увеличилась реальная заработная плата на 11% в январе, учитывая инфляцию, но морального удовлетворения это не дает. Именно этический компонент должен быть удовлетворен. Имею в виду, что только взаимное доверие может это изменить.Все ожидают международных инвестиций. А что делают украинцы со своими деньгами? Они прячут их в доллары, а кто богаче - на Кипре. Пока вы сами не начнете доверять себе, банкам и правительству, до тех пор только самые отважные инвесторы придут вкладывать деньги.- Вопрос об ослаблении санкций не стоит, но нет и оживленной дискуссии об их усилении. Наш министр иностранных дел до сих пор находится под российскими санкциями и не имеет права въезда в РФ. После послания Путина Федеральному собранию посольство России в Оттаве твитнуло карикатуру , где западные лидеры смотрят на президента РФ и дрожат, с подписью: "Слушайте нас, сейчас" и тегнули премьер-министра Канады Джастина Трюдо . Не знаю, идеальная ли это форма публичной дипломатии, но почему-то в России считают, что разговор нужно ввести в таком ключе.Читайте также: "Мы владеем очень грозным оружием": главное из послания Путина - Это гипотетическая ситуация. Я считаю, что такая откровенная агрессия является неправдоподобной в ближайшие полтора года. Она не нужна России, и даже вредна для нее. Во-вторых, агрессия вновь объединит украинское общество, а этого Москва хочет меньше всего. Напротив, большие усилия вкладываются против Украины и западных стран на разжигание внутренней вражды. Это работает там, где есть прослойка безрассудных ура-патриотов, которых можно натравить на своих земляков или на своих соседей. Я вижу в этому большую угрозу, чем если пойдут танки из Белгорода. Через месяц-другой они встретят Джавелины или украинские противотанковые системы, а в этом нет ничего приятного. Хотя лучшее оборонительное оружие для Украины - это холодный ум и умение не поддаваться на провокации.