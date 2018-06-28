300 депутатов и префекты: Яценюк предлагает новую конституцию

Арсений Яценюк (фото - Андрей Гудзенко/Liga.net)

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Глава "Народного фронта" считает, что все изменения в Конституцию нужно внести до парламентских выборов в 2019

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Глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что нужно провести конституционную реформу и сократить количество народных депутатов до 300. К такому решению пришли на съезде партии, пишет экс-премьер-министр в колонке для Цензор.нет.

Яценюк считает, что, чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность.

Также партия выступает против отмены депутатской неприкосновенности, но предлагает разрешить задерживать депутатов без разрешения парламента во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Среди предложений "Народного фронта" - разрешить парламенту принимать решения большинством от присутствующих на заседании. Партия предлагает ввести понятие "конституционные законы", которые являются ключевыми для развития государства и принимаются конституционным большинством.

Экс-премьер-министр убежден, что народным депутатом не может быть иностранец, но при этом парламентарии должны получить возможность одновременно быть и членами Кабинета министров. Яценюк аргументирует, что таким образом правительственные законопроекты быстрее будут проходить в Раде.

"Народный фронт" хочет отстранить президента от деятельности исполнительных органов и независимых регуляторов. В частности, членов ЦИК должны предлагать депутатские фракции, а кандидатуру главы Нацбанка должен вносить Кабмин, а не президент.

Яценюк также предлагает ввести институт префекта вместо областных и райгосадминистраций.

Экс-премьер хочет внести в Конституцию прямой запрет на федерализацию страны и закрепить понятие "Крымская автономия". Он считает, что полномочия президента и отношения между разными органами нужно закрепить уже до парламентских выборов, которые пройдут через 15 месяцев.

Как и заявил сегодня президент Петр Порошенко, Яценюк отметил необходимость внесения в Конституцию поправки, которая закрепит стратегические цели Украины - вступление в Европейский Союз и в НАТО.