Апелляционный суд выпустил догхантера Святогора из СИЗО

Апелляционный суд Киева сегодняшним решением смягчил меру пресечения догхантеру Алексею Святогору, определив ему круглосуточный домашний арест вместо содержания в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Жалобы на определение Шевченковского райсуда столицы, которым Святогор был помещен под стражу до 7 июля 2018 года без права залога, подала защита подозреваемого. Апелляционный суд эти жалобы удовлетворил частично, решение первой инстанции отменил и избрал Святогору меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным запретом покидать место проживания. Также на подозреваемого возложены обязательства по ч. 5 ст. 194 УПК.
8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и 3 ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). 11 июня Шевченковский суд на месяц отправил Святогора в СИЗО.
Догхантеры – распространенное название лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.