Atlas Weekend: на одну из станций метро ограничат вход

Фото: twitter.com/kyivmetroalerts

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Ограничение связано с мерами безопасности из-за большого наплыва пассажиров в дни мероприятий

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Киевский метрополитен ограничит вход на станцию Выставочный центр в период с 4 по 7 июля в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend на территории комплекса Экспоцентр Украины. Об этом сообщает пресс-служба метро.

"Во избежание давки и накопления пассажиропотока на станции Выставочный центр будет ограниченный вход", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 4 по 7 июля метро работает по обычному графику.

В свою очередь, с 3 по 8 июля вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта:

В ночь с 3 на 4 и в ночь с 8 на 09 июля, учитывая продление метрополитена на один час, будет продлена работа маршрутов, которые проходят возле станций метро после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

- автобусных - №№ 33т, 56, 99;

- троллейбусных - №№ 3, 8, 11к, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;

- трамвайных - №№ 1, 8, 28;

- автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 157, 166, 182, 208, 433, 500, 502, 530, 537, 548, 550.

В ночь: с 4 на 5, с 5 на 6, 6 на 7 и с 7 на 8 июля также будет продлена работа маршрутов наземного общественного транспорта на один час, а именно:

- троллейбусных маршрутов №№ 11к, 12, 43, 45;

- автобусного маршрута № 56;

- автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси №№ 208, 548.

На пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город сделал бесплатным для песещения Atlas Weekend 3 июля за счет бюджета и продлил работу метро.

Фото: LIGA.net

3 июля в Киеве начался шестидневный самый ожидаемый музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который попал в список лучших фестивалей мира в 2018 году. Рейтинг составило британское издание Gigwise.

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