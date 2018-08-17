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17.08.2018, 18:58

Дело догхантера Святогора направлено в суд

Дело догхантера Святогора направлено в суд - Фото
Алексей Святогор

Стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного расследования

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Киевская полиция завершила досудебное расследование против 43-летнего киевлянина по факту высказываний, пропагандирующих культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевлянину инкриминируется ч. 2, ч. 3 ст. 300 (Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) УК.

Согласно выводам экспертизы, публичные выступления и высказывания мужчины квалифицированы как пропагандирующие культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным. В них содержатся призывы к убийству животных и подстрекательство других лиц к совершению подобных действий.

Стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного расследования и обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева.

Украинская правда сообщает, что речь идет о догхантере Алексее Святогоре.

8 июня 2018 года находившийся в розыске Святогор был задержан у себя дома в Киеве. 

Догхантеры – распространенное название лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.

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Теги: догхантер, расследование, суд, обвинение, алексей святогор
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