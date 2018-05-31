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31.05.2018, 15:20

Дети забрасывали камнями машины на трассе Киев-Одесса - полиция

Дети забрасывали камнями машины на трассе Киев-Одесса - полиция - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, в Белоцерковском районе группа подростков забрасывала камнями проезжающие по трассе автомобили

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В Белоцерковском районе Киевской области полиция задержала пятерых подростков, которые, по данным правоохранителей, забрасывали камнями проезжающие по трассе автомобили. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию обратился водитель, который рассказал, что на участке трассы Киев-Одесса в лобовое стекло его автомобиля, в котором находились двое его детей, попал камень. Он, по словам водителя, пролетел через весь салон и вылетел в заднее стекло. Дети, которые находились в автокреслах на заднем сиденье, чудом не пострадали, сообщили в полиции.

Также, по информации полиции, правоохранители получали подобные жалобы и от других водителей.

Полицейские говорят, что задержали злоумышленников с поличным. По словам полиции, ими оказались пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет, жители села Шкаровка Белоцерковского района.

"Оказывается, несовершеннолетних потянуло на приключения, и они решили позабавиться, бросая камни в автомобили, которые двигались по трассе", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) УК.

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Теги: полиция, автомобили, камни, подростки, киев-одесса
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