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13.07.2018, 16:47

Догхантер Святогор нарушил условия меры пресечения: видео

Догхантер Святогор нарушил условия меры пресечения: видео - Фото
Алексей Святогор (фото - скриншот видео)

На вопрос , что будет со Святогором, патрульный ответил, что полицейские повезли его домой

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Киевского догхантера Алексея Святогора, находящегося под круглосуточным домашним арестом, встретили в супермаркете на Левобережной. Патрульные уже повезли его домой. Стрим инцидента вела страница UAnimals в Facebook.

О том, что Святогор находится вне дома, первым сообщил один из активистов UAnimals Александр Тодорчук в Facebook.

"Нарушение меры пресечения является основанием для задержания и усиления такой меры", - отметил он.

На видео на вопрос оператора, что будет со Святогором, патрульный ответил, что полицейские повезли его домой.

"Он ничего не отрицает, он все подписал", - сказал патрульный, очевидно, имея в виду, что Святогор признал нарушение ареста.

8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. Его подозревают по ч. 2 и 3 ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). 11 июня Шевченковский суд на два месяца отправил Святогора в СИЗО. Однако 26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения Святогору до круглосуточного домашнего ареста.

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Теги: догхантер, полиция, арест, супермаркет, алексей святогор
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