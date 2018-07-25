Драгер не выявил опьянения у водителя Hummer, сбившего ребенка

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Однако утверждать, что он был трезв, слишком рано

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Алкотестер показал отрицательный результат при исследовании водителя Hummer, который 24 июля в Киеве насмерть сбил 10-летнюю девочку. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, добавив, что выводы о том, находился ли водитель в состоянии опьянения, делать рано.

"Смотрите, есть драгер, драгер не обнаружил у него алкогольного опьянения. Я не знаю, какой показатель драгера…" – сказала Максимец.

При этом она отметила, что драгер не выявляет наркотическое опьянение, а только алкогольное. Хотя утверждать, что водитель в момент аварии не находился в алкогольном опьянении, все же нельзя, поскольку исследования, в том числе на содержание алкоголя в крови, продолжаются.

"После лабораторного исследования его биологических образцов мы будем знать, в каком состоянии он находился", - сказала представитель прокуратуры.

Также Максимец добавила, что проверяется информация о том, что водитель пытался "сбежать с места происшествия". Если этот факт будет установлен, то ему дополнительно инкриминируют статью 135 (Оставление в опасности) УК.

Завтра прокуратура направит в суд ходатайство о мере пресечения для подозреваемого. По словам Максимец, прокуроры будут просить для него содержание под стражей без альтернативы залога.

В пресс-службе прокуратуры описали обстоятельства ДТП. По их информации, водитель Hummer, "грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе". От полученных травм девушка умерла в карете скорой помощи.

Водителя подозревают по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения".

По данным СМИ, за рулем внедорожника был бывший боксер, а ныне - директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.