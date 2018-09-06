Филарет: Место крещения Руси должно стать национальным достоянием

Место крещения Руси должно стать национальным достоянием. Такое мнение высказал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на состоявшейся 5 сентября международной исторической научно-практической конференции "Почтовая площадь в Киеве: историческое и культурное измерение", передает пресс-служба УПЦ КП.
Предстоятель Киевского Патриархата сказал, что участок раскопок на Почтовой площади в Киеве с уникальными находками времен Киевской Руси имеет большое значение для воспроизведения правдивой истории Украины, вопреки навязанной Москвой.
"Идет борьба между Украиной и Россией, кто первый - Москва или Киев. И история, которую создала Москва под империю, теперь распадается", - подчеркнул Святейший Владыка.
Его Святейшество отметил, что история должна быть объективной, независимо от того, хорошая она или плохая.
"Россия доходит уже до того, что якобы и Крещение начиналось не в Киеве, а в Херсонесе - настолько искажают историю. И исходя из того, что мы должны знать свою истинную историю, мы должны исследовать это место, придать ему национальный характер", - сказал Патриарх.
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5 июля Верховная Рада приняла решение по созданию музея на Почтовой площади в Киеве.