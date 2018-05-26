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26.05.2018, 13:15

Финал ЛЧ: метро работает дольше, на улицах 10 тысяч силовиков

Финал ЛЧ: метро работает дольше, на улицах 10 тысяч силовиков - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Из-за финала футбольного чемпионата изменится график и режим работы метро

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В ночь с 26 на 27 мая киевское метро будет работать на три часа дольше. Об этом сообщил метрополитен.

С 18:00 и до конца дня будет полностью закрыта станция Олимпийская. Может измениться режим работы на станциях Крещатик, Арсенальная, Тараса Шевченко, Контрактовая, Почтовая площадь, Майдан Независимости, Площадь Льва Толстого, Дворец Украина и Дворец спорта. 

Во второй половине дня и до конца сегодняшнего матча на улицах будут работать десять тысяч сотрудников всех ведомств системы МВД.

Сегодня в финале Лиги чемпионов на столичном НСК Олимпийский сыграют "Ливерпуль" и "Реал".

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Теги: футбол, киев, метро, финал лиги чемпионов, силовики
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