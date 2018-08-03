Где в Киеве сегодня вредно дышать: данные спасателей

Сегодня, 3 августа, в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщают столичные спасатели, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Уровень загрязнения диоксидом азота достиг в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы 5-6 среднесуточной предельно-допустимой концентрации (ПДК).
ПДК по формальдегиду с утра в 5–7,5 раз превышала норму в районах тех же площадей и проспектов, а также на бульваре Леси Украинки и улицах Довженко, Попудренко и Каунасской.
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Такой ситуации способствует антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха.