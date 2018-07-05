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05.07.2018, 13:16

Грабитель из Винницы сбежал из-под ареста в Киев и убил мужчину

Грабитель из Винницы сбежал из-под ареста в Киев и убил мужчину - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция зажержала злоумышленника возле Святошинского райсуда, ему грозит до 15 лет лишения свободы

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В столице задержали винничанина, который сбежал из-под домашнего ареста за грабеж и убил мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. В полиции рассказали, что за ограбление киевлянки суд избрал злоумышленнику меру пресечения, которая предусматривала пребывание по месту регистрации. Однако мужчина проигнорировал решение суда и вернулся в Киев, где повторно совершил тяжкое преступление.

В дежурную часть Голосеевского управления полиции обратился местный рыбак. Он сообщил, что в камышах на берегу реки обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа и кинологи.

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, во время обследования территории полицейские обнаружили мужчину с травмами головы и тела. Они установили его личность, это - 33-летний житель Хмельницкой области, который в последнее время жил в столице. Также правоохранители опросили свидетелей и выяснили, что накануне в кафе отдыхала компания мужчин - и между двумя из них возник конфликт.

«Ссора переросла в драку, дальше они покинули помещение и продолжили выяснять отношения у водоема. В результате один из мужчин задушил оппонента, забрал у него из кармана 300 грн, телефон и убежал», - отметил Волошин.

Подозреваемым в убийстве оказался 22-летний житель Винницы, который в марте этого года совершил грабеж. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но он бежал в Киев и совершил тяжкое преступление.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция зажержала злоумышленника возле Святошинского райсуда. Он явился туда в качестве подозреваемого в ранее совершенном грабеже. Мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.  

Ранее сообщалось, что в Сумской области полиция раскрыла тройное убийство. 

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Теги: убийство, ограбление, преступность, грабитель
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