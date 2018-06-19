Грязный воздух в Киеве продержится еще три дня

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В некоторых районах уровень загрязнения диоксидом азота и формальдегидом в несколько раз превышает допустимые нормы

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В Киеве до 22 июня будет сохраняться антициклональный характер погоды, слабый ветер и высокая температура воздуха - условия, которые способствуют загрязнению воздуха. Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на Укргидрометцентр.

Такие метеорологические условия наблюдаются в столице с 18 июня.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в течение 18-19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах площадей Бессарабской и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, улиц Довженко и Попудренко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки, улиц Довженко и Каунасской.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, такие метеорологические условия продержатся в Киеве до 22 июня.