Из-за футбола 3 августа метро в Киеве изменит график работы

В пятницу, 3 августа, некоторые станции столичного метрополитена изменят график работы в связи с проведением футбольного матча между клубами "Динамо" и "Шахтер". Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Изменения в работу некоторых станций метро будут внесены с 18:00 до 19:00.
Станция метро "Олимпийская" работать не будет, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - на выход.
После 20:30 возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.
3 августа в 19:00 на стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).