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14.08.2018, 14:54

Избиение пассажира метро полицейским: прокуратура сообщила детали

Избиение пассажира метро полицейским: прокуратура сообщила детали - Фото
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре сообщили, что подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от занимаемой должности

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Киевская прокуратура объявила подозрение полицейскому, который на станции метро Контрактовая площадь избил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По результатам проведенных следственных действий сотруднику полиции сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины (побои и истязания).

Установлено, что 8 июля между 23-летним полицейским и 62-летним потерпевшим произошла словесная перепалка из-за якобы некорректного поведения полицейского.

В пресс-службе уточнили, что спор перерос в конфликт, во время которого полицейский без явной необходимости нанес мужчине не менее 10 ударов кулаками и резиновой дубинкой по голове, телу и ногам.

"При этом полицейский не прекратил избиение мужчины даже, когда последний упал на пол и уже не представлял для него опасности", - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники столичной прокуратуры установили и допросили участников конфликта, сотрудников метрополитена, а также пассажиров, которые стали случайными очевидцами.

Подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности на время проведения досудебного следствия.

8 июля 2018 года в столичном метро на станции Контрактовая площадь полицейский дубинкой избил человека.

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Теги: киев, метро, полицейский, прокуратура, избиение
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