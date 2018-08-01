Избиение пенсионера на Лесной в Киеве: обвинение направлено в суд

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы

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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против гражданина Грузии, который в мае на территории торгового центра Bazar ударил пенсионера, нанеся ему черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Злоумышленнику инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК).

Обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.

25 мая один из торговцев на рынке возле станции метро Лесная в ходе конфликта ударил пенсионера. Позже злоумышленник был задержан. Утром 27 мая на рынок пришли около 500 человек. Молодые люди с праворадикальной символикой на одежде выкрикивали ксенофобские лозунги и вскидывали руки в нацистском приветствии. Они разгромили киоск предполагаемого обидчика пенсионера и устроили столкновения с полицией. 34 участника беспорядков были задержаны.