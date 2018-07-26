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26.07.2018, 13:24

Как в Венеции: в Киеве мужчина плыл по улицам на лодке - видео

Как в Венеции: в Киеве мужчина плыл по улицам на лодке - видео - Фото
Фото: facebook.com/kovshevatsky

Киевлянин нашел альтернативный способ передвижения в непогоду

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25 июля сильный ливень затопил столицу, парализовав движение. Неизвестный мужчина нашел выход из ситуации и плыл по улицам на надувной лодке. Видео на своей странице в Facebook поделился Константин Ковшевацкий.

Мужчина плыл через затопленный тоннель на Дорогожичах. Он ловко лавировал на улице и двигался быстрее некоторых автомобилей.

"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - отметил он и прикрепил соответствующее видео так называемого заплыва киевлянина.

25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Непогода повредила мост на на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. 

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Теги: киев, непогода, лодка, ливень, дорогожичи
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