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05.06.2018, 16:16

КГГА: Мост Метро до 2022-го не обрушится

КГГА: Мост Метро до 2022-го не обрушится - Фото
iStock-618621300

Паниковать по поводу моста Метро не стоит, но и тянуть с ремонтом нельзя

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В соответствии с результатами проведенного Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций в 2015-2016 годах обследования, аварийного состояния мост Метро достигнет через 6 лет, то есть к 2022 году. Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

В 2015-2016 гг состояние моста Метро было определено как четвертое, что означает "ограниченно работоспособен".

Давтян отметил, что было проведено комплексное обследование, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу. Результаты ее ожидаются в августе 2018 года.

После получения положительных результатов экспертизы потребуется 6 месяцев на разработку документации. После этого можно начинать капремонт, объяснил зампредседателя КГГА.

Давтян добавил, что, по плану, выполнение капитального ремонта начнется в 2019 году и рассчитано на 2 года.

5 июня соавтор проекта моста Георгий Росновский отметил, что на мосту Метро в Киеве много трещин и арматура в плохом состоянии - он может рухнуть в любой момент. 

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Теги: киев, мост-метро, мост
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