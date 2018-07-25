Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 18:40

КГГА предупредила о новом ухудшении погоды сегодня

КГГА предупредила о новом ухудшении погоды сегодня - Фото
Фото: LIGA.net

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца суток

Реклама
Реклама

В ближайший час в Киеве ожидается новое ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца суток.

"Внимание! В ближайший час с сохранением до конца сутки 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с, возможно подтопление", - сказано в сообщении.

В Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Поваленные деревья, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили – в фоторепортаже LIGA.net. О пострадавших информация пока не поступала. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: киев, погода, Укргидрометцентр, дождь, шквал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода
Общество В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода
В Украину циклон принес дожди и похолодание: карта погоды
Общество В Украину циклон принес дожди и похолодание: карта погоды
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 