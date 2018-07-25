КГГА предупредила о новом ухудшении погоды сегодня

Фото: LIGA.net

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При этом сложные погодные условия сохранятся до конца суток

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В ближайший час в Киеве ожидается новое ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

При этом сложные погодные условия сохранятся до конца суток.

"Внимание! В ближайший час с сохранением до конца сутки 25 июля в Киеве ожидается сильный дождь, шквалы 15-20 м/с, возможно подтопление", - сказано в сообщении.

В Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Поваленные деревья, оборванные провода, тонущие в лужах автомобили – в фоторепортаже LIGA.net. О пострадавших информация пока не поступала.



