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06.07.2018, 14:42

Киевлянин построил на Лысой горе несуществующий дом - прокуратура

Киевлянин построил на Лысой горе несуществующий дом - прокуратура - Фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленник с целью самовольного занятия земельного участка использовал поддельное решение одного из райсудов Киева

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего киевлянина, который захватил земельный участок в охраняемой зоне и начал там строительство частного дома. Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Досудебным следствием установлено, что злоумышленник с целью реализации преступного плана, направленного на самовольное занятие земельного участка по улице Отто Шмидта, расположенного в пределах памятника национального значения -«Городище и могильник IX-XIII вв на Лысый горе (Юрковица)» и внесенного в Госреестр недвижимых памятников Украины, использовал поддельное решение одного из райсудов Киева, и в дальнейшем с привлечением подставных лиц зарегистрировал право собственности на дом, якобы расположенный на этом участке. Достоверно зная, что на указанной земле жилой дом отсутствует, злоумышленник совершил на спорном участке самовольное строительство», - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам предварительного расследования, действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст. 197-1 УК (самовольное строительство сооружений на самовольно занятом земельном участке в охранных зонах), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (пособничество в подделке официального документа, совершенные по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

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Прокурор в этом уголовном производстве заявил иск об освобождении самовольно занятого земельного участка и взыскании с подозреваемого материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 200 тыс грн.

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Теги: лысая гора, захват земли, земельный захват, незаконное строительство
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