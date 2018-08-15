Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 15:06

Киевпастранс потратил 10 млн грн на подъемники: они не работают

Киевпастранс потратил 10 млн грн на подъемники: они не работают - Фото
Фото: Oleg Rivtin/Facebook

В Киевпастрансе сообщили, что подъемники на станциях скоростного трамвая "повредили неизвестные". В полиции от этом не знают

Реклама
Реклама

В 2016 году Киевпастранс потратил больше 10 млн грн на установку 18 подъемников для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая. Информацию предоставило само предприятие в ответ на запрос киевлянина Олега Ривтина. 

По его словам, сумму в Киевпастрансе назвали с пятого раза после обращения к омбудсмену Людмиле Денисовой.

"На данный момент некоторые подъемники не работают, потому что они сломаны неизвестными, а именно механически повреждены подъемные платформы", - говорится в ответе коммунального предприятия. 

В полиции ответили, что подобных обращений от Киевпастранса за последние два года они не получали. Ривтин утверждает, что ни один подъемник не работал с момента установки. 

Львов закупил 30 берлинских трамваев, но они не приспособлены под новые трамвайные остановки с приподнятой платформой.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Киевпастранс, подъемники, скоростной трамвай
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Киеве начнут тестировать новый трамвай Татра-Юг: фото
Транспорт В Киеве начнут тестировать новый трамвай Татра-Юг: фото
Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает до 8 грн - СМИ
Транспорт Проезд в коммунальном транспорте Киева подорожает до 8 грн - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 