Киевпастранс потратил 10 млн грн на подъемники: они не работают

Фото: Oleg Rivtin/Facebook

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В Киевпастрансе сообщили, что подъемники на станциях скоростного трамвая "повредили неизвестные". В полиции от этом не знают

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В 2016 году Киевпастранс потратил больше 10 млн грн на установку 18 подъемников для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая. Информацию предоставило само предприятие в ответ на запрос киевлянина Олега Ривтина.

По его словам, сумму в Киевпастрансе назвали с пятого раза после обращения к омбудсмену Людмиле Денисовой.

"На данный момент некоторые подъемники не работают, потому что они сломаны неизвестными, а именно механически повреждены подъемные платформы", - говорится в ответе коммунального предприятия.

В полиции ответили, что подобных обращений от Киевпастранса за последние два года они не получали. Ривтин утверждает, что ни один подъемник не работал с момента установки.

Львов закупил 30 берлинских трамваев, но они не приспособлены под новые трамвайные остановки с приподнятой платформой.