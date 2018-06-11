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11.06.2018, 12:40

Киевским догхантером Святогором займется Шевченковский райсуд

Киевским догхантером Святогором займется Шевченковский райсуд - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На повестке дня - избрание меры пресечения подозреваемому

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Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о мере пресечения для задержанного в пятницу столичного догхантера Алексея Святогора. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"На рассмотрение... поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Святогора Алексея Анатольевича", - говорится в сообщении.

Святогора правоохранители подозревают по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 УК (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Сам он у себя в Facebook заявил, что намерен найти адвоката для подачи исков о защите чести и достоинства против тех СМИ, которые назвали его "живодером".

Данные о заседании суд пообещал сообщить дополнительно.

8 июня 2018 года находившийся в розыске догхантер Алексей Святогор был задержан у себя дома в Киеве. СМИ сообщали, что избрание ему меры пресечения состоится сегодня, 11 июня. 12 января 2017 года в подъезде многоэтажки у него в почтовом ящике произошел взрыв гранаты.

Догхантеры — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах.

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Теги: догхантер, убийство, жестокость, алексей святогор
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