Киевский метрополитен заменит все объявления в поездах

Станция метро Героев Днепра Фото: LIGA.net

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Новые записи появятся в ближайшие две недели

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Столичная подземка начала запись новых аудиобъявлений, которые будут звуть в вагонах. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На предприятии объясняют, что необходимость перезаписи обусловлена переименованием станции Петровка в Почайну, а также тем, что некоторые тексты требуют изменений.

Базовый украинский контент уже создан: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное.

Во всех поездах записи появятся в течение двух следующих недель. Контент начнут менять с синей линии. Английский вариант, как и прежде, будет озвучен носителем языка.

В конце мая сообщалось, что Киевский метрополитен может перейти на безналичный расчет с осени 2018 года. Ликвидация жетонов станет возможной только после запуска единого электронного билета, старт которого запланирован на ближайшую осень.