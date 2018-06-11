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11.06.2018, 17:41

Киевский метрополитен заменит все объявления в поездах

Киевский метрополитен заменит все объявления в поездах - Фото
Станция метро Героев Днепра Фото: LIGA.net

Новые записи появятся в ближайшие две недели

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Столичная подземка начала запись новых аудиобъявлений, которые будут звуть в вагонах. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

На предприятии объясняют, что необходимость перезаписи обусловлена переименованием станции Петровка в Почайну, а также тем, что некоторые тексты требуют изменений.

Базовый украинский контент уже создан: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное.

Во всех поездах записи появятся в течение двух следующих недель. Контент начнут менять с синей линии. Английский вариант, как и прежде, будет озвучен носителем языка.

В конце мая сообщалось, что Киевский метрополитен может перейти на безналичный расчет с осени 2018 года. Ликвидация жетонов станет возможной только после запуска единого электронного билета, старт которого запланирован на ближайшую осень.

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Теги: киевский метрополитен, киев
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