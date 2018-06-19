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19.06.2018, 09:58

Киевсовет решит судьбу артефактов с Почтовой площади 21 июня

Киевсовет решит судьбу артефактов с Почтовой площади 21 июня - Фото
Фото: страница Виталия Кличко в Facebook

Запланировано сохранение найденных при раскопках артефактов, продолжение археологических работ и организация на этом месте общественного пространства

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Киевсовет планирует рассмотреть проект музеефикации артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, на заседании 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба киевского мэра Виталия Кличко.

Проектом решения предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие соответствующей консервации и музеефикации на месте. Также предлагается провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади, а впоследствии  - принять в коммунальную собственность столицы имущество, находящееся на этом земельном участке.

До завершения конкурса по музеефикации и организации публичного пространства Киевский горсовет воздержится от принятия решений относительно дальнейшего изменения целевого назначения, смены собственника и/или землепользователя земельного участка, на котором осуществляются археологические раскопки.

Исходя из того, что на данный момент в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади, проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

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30 августа 2015 года Киевская городская государственная администрация открыла Почтовую площадь после реконструкции. В ходе реконструкции площади на глубине 7,5 м были обнаружены фрагменты зданий и других построек, которые относятся к XI-XIII векам.

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Теги: почтовая площадь, киевсовет, раскопки, артефакты, музей на Почтовой площади, виталий кличко
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