Киевсовет решит судьбу артефактов с Почтовой площади 21 июня

Фото: страница Виталия Кличко в Facebook

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Запланировано сохранение найденных при раскопках артефактов, продолжение археологических работ и организация на этом месте общественного пространства

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Киевсовет планирует рассмотреть проект музеефикации артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, на заседании 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба киевского мэра Виталия Кличко.

Проектом решения предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие соответствующей консервации и музеефикации на месте. Также предлагается провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади, а впоследствии - принять в коммунальную собственность столицы имущество, находящееся на этом земельном участке.

До завершения конкурса по музеефикации и организации публичного пространства Киевский горсовет воздержится от принятия решений относительно дальнейшего изменения целевого назначения, смены собственника и/или землепользователя земельного участка, на котором осуществляются археологические раскопки.

Исходя из того, что на данный момент в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади, проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

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30 августа 2015 года Киевская городская государственная администрация открыла Почтовую площадь после реконструкции. В ходе реконструкции площади на глубине 7,5 м были обнаружены фрагменты зданий и других построек, которые относятся к XI-XIII векам.