Крестный ход УПЦ МП: центр Киева перекрыт - фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Полиция столицы усилила патрули в местах сбора верующих, остановках общественного транспорта и станциях метро

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В Киеве 27 и 28 июля в связи с проведением крестного ход по случаю 1030-летия крещения Руси правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко утром провел инструктаж с личным составом, который будет привлекаться для обеспечения общественного правопорядка.

Крищенко уточнил, за порядком в столице будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - сказал он.

Полиция усилила патрулирование в местах сбора верующих, остановках общественного транспорта и станциях метрополитена.

В эти дни будут работать дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.

Патрульные полицейские убирают припаркованные автомобили с проезжей части, чтобы они не мешали двигаться участникам колонны.

Крищенко ранее сообщал, что в заявках на акции 27-28 июля указано участие до 100 тысяч человек.

На Крещатике от Майдана и до Европейской площади установили рамки металлоискателей.

26 июля 2018 года в патрульной полиции Киева сообщили, какие улицы будут перекрыты в столице 27-28 июля.