Крестный ход УПЦ МП: центр Киева перекрыт - фото

В Киеве 27 и 28 июля в связи с проведением крестного ход по случаю 1030-летия крещения Руси правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.
Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко утром провел инструктаж с личным составом, который будет привлекаться для обеспечения общественного правопорядка.
Крищенко уточнил, за порядком в столице будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - сказал он.
Полиция усилила патрулирование в местах сбора верующих, остановках общественного транспорта и станциях метрополитена.
В эти дни будут работать дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы.
Патрульные полицейские убирают припаркованные автомобили с проезжей части, чтобы они не мешали двигаться участникам колонны.
Крищенко ранее сообщал, что в заявках на акции 27-28 июля указано участие до 100 тысяч человек.
На Крещатике от Майдана и до Европейской площади установили рамки металлоискателей.
26 июля 2018 года в патрульной полиции Киева сообщили, какие улицы будут перекрыты в столице 27-28 июля.