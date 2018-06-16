Марш равенства: где в Киеве перекрыли движение по улицам

В связи с проведением массовых мероприятий 16 июня с 18:00 по 17 июня до окончания мероприятий перекрыли движение транспорта в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
Движение временно ограничено по таким направлениям:
от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича
до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик,
от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко
до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого,
от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная
до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого,
от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская
до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского,
от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик
от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большая Васильковская,
от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого,
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого,
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого,
от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого,
от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого,
от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.
"Движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Бассейной (реверсивное движение, - ред.). Советуем заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств», - отметили в пресс-службе.
13 августа 2018 года в Одессе Марш равенства прошел без нарушений общественного порядка.