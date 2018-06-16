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16.06.2018, 21:38

Марш равенства: где в Киеве перекрыли движение по улицам

Марш равенства: где в Киеве перекрыли движение по улицам - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции водителям советуют заранее планировать маршруты передвижения по городу

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В связи с проведением массовых мероприятий 16 июня с 18:00 по 17 июня до окончания мероприятий перекрыли движение транспорта в центре Киева. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Движение временно ограничено по таким направлениям:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича

до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик,

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко

до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого,

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная

до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого,

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская

до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского,

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большая Васильковская,

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого,

 от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого,

 от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого,

 от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого,

 от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого,

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

"Движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по улице Бассейной (реверсивное движение, - ред.). Советуем заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств», - отметили в пресс-службе.

13 августа 2018 года в Одессе Марш равенства прошел без нарушений общественного порядка.

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Теги: ограничено движение транспорта, полиция, марш равенства
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