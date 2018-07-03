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03.07.2018, 19:48

Массовым отравлением в детском лагере занялась прокуратура

Массовым отравлением в детском лагере занялась прокуратура - Фото
Фото: slavutych.kiev.ua

В прокуратуре говорят, что хозяйственные суды рассматривают дела по возврату имущества лагеря Славутич в государственную собственность

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Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в частном детском лагере Славутич в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Производство открыто по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

"В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности", - сказано в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что хозяйственные суды рассматривают дела по возврату имущества лагеря Славутич в государственную собственность. Там утверждают, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, в частном детском лагере у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. 11 детей были помещены в медицинский изолятор лагеря, одну 8-летнюю девочку госпитализировали – она в коме в тяжелом состоянии.

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Теги: отравление, лагерь, госсобственность, славутич, кома
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