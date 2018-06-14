На 22 улицах Киева могут разрешить ездить со скоростью 80 км/ч

Киев

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Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета

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Депутаты Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы согласовали проект решений о перечне улиц, на которых могут позволить скорость движения до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября (зимой - везде 50 км/ч). Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Депутаты объясняют это тем, что в городе есть несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами.

Список из 22 улиц, на которых могут увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября, опубликован на сайте Киевсовета.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Начиная с 1 января 2018 года введен в действие обновленные требования правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.