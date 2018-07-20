На Борщаговской в Киеве взорвали две машины одного владельца

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Владелец убежден, что взрыв злоумышленники спланировали

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В Шевченковском районе Киева на улице Борщаговской взорвалось два автомобиля одного владельца. Инцидент произошел на рассвете между станцией метро "Политехнический институт" и Центральным ЗАГСом, сообщили LIGA.net в пресс-службе Нацполиции Шевченковского района.

Свидетели рассказали, что сначала сработала автосигнализация, а затем раздался мощный взрыв. Сразу после него прогремел еще один. Автомобили загорелись и выгорели дотла.

В результате взрывов никто не пострадал.

Припаркованные на обочине авто принадлежали одной семье. Владелец уверен, что взрыв не был случайным.

Как сообщили LIGA.net, открыто уголовное дело по ч.2 статьи 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах). Правонарушение по статье предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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Ранее в центре Нью-Йорка на Манхеттене в результате взрыва паровой трубы образовалась яма, из которой валит пар. Из-за происшествия спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов и перекрыли квартал.