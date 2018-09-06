Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.09.2018, 16:56

На Крещатике подростки напали с ножами на "представителей ЛГБТ"

На Крещатике подростки напали с ножами на "представителей ЛГБТ" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Конфликт между двумя компаниями возник "из-за внешности" молодого человека

Реклама
Реклама

В Киеве, на Крещатике пятеро несовершеннолетних напали с ножами на компанию молодых людей, которых злоумышленники посчитали представителями ЛГБТ. Один из них получил ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации правоохранителей, на Крещатике между двумя компаниями возникла драка, в результате которой 22-летнего парня трижды ударили ножом в грудь и забрали мобильный телефон. Пострадавший госпитализирован.

Полиция установила, что "конфликт возник из-за внешности" молодого человека, "при этом правонарушители акцентировали на нетрадиционной ориентации потерпевшего и его друзей". Сначала подростки оскорбляли их, а затем начали избивать.

На момент приезда полицейских участники конфликта скрылись. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли два ножа и мобильный телефон. Позже правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних и доставили их в Печерское управление полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

После информации врачей о состоянии здоровья потерпевшего также будет начато уголовное производство по факту нанесения ему телесных повреждений.

Недавно в киевском арт-пространстве Izone открылась выставка фотохудожника Антона Шебетка "Мы были здесь", посвященная представителям ЛГБТ-сообщества, которые принимали и принимают участие в противодействии агрессии РФ в Донбассе как военные, волонтеры и парамедики.

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крещатик, нападение, нож, лгбт, несовершеннолетний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Около Парижа неизвестный напал на людей с ножом: есть жертвы
Мир Около Парижа неизвестный напал на людей с ножом: есть жертвы
Сделал замечание: на вокзале в Киеве мужчине всадили в голову нож
Киев Сделал замечание: на вокзале в Киеве мужчине всадили в голову нож
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 