На Крещатике подростки напали с ножами на "представителей ЛГБТ"

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Конфликт между двумя компаниями возник "из-за внешности" молодого человека

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В Киеве, на Крещатике пятеро несовершеннолетних напали с ножами на компанию молодых людей, которых злоумышленники посчитали представителями ЛГБТ. Один из них получил ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации правоохранителей, на Крещатике между двумя компаниями возникла драка, в результате которой 22-летнего парня трижды ударили ножом в грудь и забрали мобильный телефон. Пострадавший госпитализирован.

Полиция установила, что "конфликт возник из-за внешности" молодого человека, "при этом правонарушители акцентировали на нетрадиционной ориентации потерпевшего и его друзей". Сначала подростки оскорбляли их, а затем начали избивать.

На момент приезда полицейских участники конфликта скрылись. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли два ножа и мобильный телефон. Позже правоохранители задержали пятерых несовершеннолетних и доставили их в Печерское управление полиции.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.

После информации врачей о состоянии здоровья потерпевшего также будет начато уголовное производство по факту нанесения ему телесных повреждений.

Недавно в киевском арт-пространстве Izone открылась выставка фотохудожника Антона Шебетка "Мы были здесь", посвященная представителям ЛГБТ-сообщества, которые принимали и принимают участие в противодействии агрессии РФ в Донбассе как военные, волонтеры и парамедики.