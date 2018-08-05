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05.08.2018, 16:48

На синей ветке метро в Киеве произошел сбой

На синей ветке метро в Киеве произошел сбой - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Поезда не останавливаются на станциях Почайна и Тараса Шевченко

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Сегодня, 5 августа, на синей ветке метро в Киеве произошел технический сбой, нет выходна на две станции. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Движение поездов организовано от станции Теремки до Контрактовая площадь, от станции Оболонь до Героев Днепра.
Приносим извинения за неудобства", - сказано в сообщении столичного метро.

Таким образом, через станции Почайна и Тараса Шевченко поезда метро не идут. 

Нажмите на изображение, чтобы увеличить карту метро:

3 августа из-за футбола график работы метро Киева был изменен.

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Теги: Почайна, киев, метро, метрополитен, сбой в метро, тараса шевченко, станция метро
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