На синей ветке метро в Киеве произошел сбой

Сегодня, 5 августа, на синей ветке метро в Киеве произошел технический сбой, нет выходна на две станции. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"Движение поездов организовано от станции Теремки до Контрактовая площадь, от станции Оболонь до Героев Днепра.
Приносим извинения за неудобства", - сказано в сообщении столичного метро.
Таким образом, через станции Почайна и Тараса Шевченко поезда метро не идут.
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3 августа из-за футбола график работы метро Киева был изменен.