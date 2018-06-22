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22.06.2018, 07:45

На Соломенке в Киеве произошел пожар в банке: фото

На Соломенке в Киеве произошел пожар в банке: фото - Фото
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили в помещение банка бутылки с зажигательной смесью

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Киевские полицейские устанавливают причины и обстоятельства пожара в банковском отделении. В результате никто не пострадал, но повреждено здание банка, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

В 03:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя был слышен взрыв и валит дым.

По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение.

В помещении были повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили в помещение банка бутылки с зажигательной смесью.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция разыскивает свидетелей и проверяет наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: банк, киев, пожар, зажигательная смесь
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