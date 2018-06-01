На выходных в Киеве ограничат вход на станцию метро Арсенальная

станция метро Арсенальная

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Причина – проведение массовых мероприятий

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3 июня в Киеве в течение дня могут ограничивать вход на станцию метро Арсенальная. Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

Причина – проведение массовых мероприятий.

Кроме того, в Киевпасстрансе сообщили, что на время проведения спортивно-массовых мероприятий на выходных будут изменены маршруты наземного транспорта.

Речь идет об автобусах № 2, 5, 12, 24, 62, 114, 118 и троллейбусах № 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 40, 42.

Более подробно об изменениях читайте на сайте Киевпасстранса.

2 и 3 июня в Киеве пройдут фестиваль Radioday free open air, международные соревнования по велосипедному спорту RaceHorizonPark и спортивно-благотворительный Пробег под каштанами.