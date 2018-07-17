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17.07.2018, 13:58

Накануне подорожания киевляне закупили миллионы поездок в метро

Накануне подорожания киевляне закупили миллионы поездок в метро - Фото
Очередь в кассы на станции Героев Днепра (фото - LIGA.net)

В пятницу, 13 июля, возле касс столичного метрополитена наблюдался ажиотаж - люди запасались поездками по старой цене

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В киевском метрополитене подсчитали, что за день до подорожания проезда пассажиры пополнили свои карточки на 5 млн 971 тысячу 525 поездок.

Как сообщает пресс-служба столичной подземки, из этой суммы 4 млн 568 тысяч 800 поездок были закуплены по тарифу 4,5 грн.

Пользователи соцсетей накануне повышения стоимости проезда до 8 грн выкладывали фото с огромными очередями возле касс метро.

После подорожания пассажирам рекомендуют покупать проездные билеты, использование которых помогает снизить стоимость разовой поездки с 8 грн до 6,5-6,3 грн.

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В четверг, 12 июля, возле здания КГГА прошла акция протеста, оппонентами митингующих были сотрудники метрополитена и Киевпасстранса.

Киевские власти объясняют подорожание проезда в коммунальном наземном и подземном транспорте попыткой избежать кризиса в транспортной сфере столицы.

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Теги: киевский метрополитен, подорожание проезда
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