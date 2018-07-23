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23.07.2018, 20:28

Нападение с ножом в Киеве: поляку согласовали подозрение

Нападение с ножом в Киеве: поляку согласовали подозрение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

О мотивах нападения гражданина Польши на жителей Киева пока не сообщается

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Гражданину Польши согласовали подозрение в умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство другого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе расследования правоохранители установили, что 23 июля около 03:25 гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по улице Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. Иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице, рассказали в прокуратуре.

После этого, примерно в 04:30, находясь возле дома №1-а по улице Двинской, злоумышленник заметил 68-летнюю женщину и бросился на нее с ножом, нанеся многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь киевлянки спасли медики.

Также в прокуратуре отметили, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление работникам полиции, угрожая им ножом, из-за чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными телесными повреждениями.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: польша, киев, убийство, подозрение, нож
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