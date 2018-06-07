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07.06.2018, 17:40

Нацдружины разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке: видео

Нацдружины разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке: видео - Фото
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Ранее сегодня один из сотрудников парка Александр Соколенко заявил, что ромы "захватили" часть территории

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Члены Национальных дружин разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке. Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook.

Ранее сегодня один из сотрудников парка Александр Соколенко заявил, что ромы "захватили" часть парка, где обустроили кустарные помещения, землянки, печи. Также, по информации Соколенко, они засорили территорию "продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами".

После этого Национальны дружины анонсировали "субботник" в Голосеевском парке.

"Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем субботник в Голосеевском парке", - говорится в сообщении в Facebook Нацдружин.

Через два часа после публикации этого поста в аккаунте Нацдружин появилось видео погрома.

На записи видно, как молодые люди с топорами ломают построенные из дерева жилища, все это происходит в присутствии полицейских, которые никак не вмешиваются в происходящее.

"Сейчас! Субботник в Голосеево - освобождаем парк от "мусора", - говорится в подписи к видео.

В ночь на 21 апреля ультраправая группировка C14 напала на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве: были сожжены 15 палаток, от ромов потребовали покинуть это место.  В столичной полиции заявили, что расследовать случай не будут, так как к ним не обращались, а глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что там "провели субботник" и "сожгли мусор".

Позже было опубликовано видео разгона лагеря, после чего было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Однако до сих пор о подозрении никому не сообщено.

Представительство ООН обратилось к украинской власти с призывом принять безотлагательные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям и притеснениям.

В мае ультраправые сожгли табор ромов в Тернопольской области.

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Теги: Голосеевский парк, Нацдружины, ромы, лагерь, погром
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