Непогода в Киеве: движение трамваев и троллейбусов восстановлено

Фото: LIGA.net

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В Киеве возобновили движение трамваев и троллейбусов по графику, который сбился из-за блокирования движения ряда маршрутов

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В Киеве по состоянию на утро 26 июля возобновили движение трамваев и троллейбусов по графику. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Киевпастранс.

Согласно сообщению, так называемое "оперативное положение №4" (курсирование без соблюдения графика движения - ред.) снято с трамвайных и троллейбусных маршрутов.

В частности, речь идет о маршрутах, которые проходят по улицам Щусева, Грекова, Святошинской, Индустриальной, проспекту Победы, улице Автозаводской, в районе станций метро Шулявская и Берестейская, а также на Борщаговской линии скоростного трамвая - улицах Борщаговской, Жилянской и Старовокзальной.

Вчера, 25 июля, в Киеве в результате сильного ливня с порывами ветра было заблокировано движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Сегодня, 26 июля в Киеве будет полностью перекрыто движение транспорта по путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги из-за смещения конструкций путепровода.

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