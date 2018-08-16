Ночная гроза в Киеве: повалено 200 деревьев, столб разрубил авто

Последствия грозы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

В КГГА рассказали о разрушительных последствиях ночной стихии и объяснили, почему впервые затопило Крещатик

Реклама

Реклама

В результате ночной грозы в Киеве повалено более 200 деревьев, несколько домов получили повреждения. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и часть Деснянского района, а именно Лесной массив.

"Всего повалено больше 200 деревьев, повалено 5 опор электропередач, есть повреждения крыш и фасадов домов", - отметил он. Достаточно серьезно пострадали пять домов, наибольшие повреждения получило здание на углу улиц Крещатик и Хмельницкого – с фасада снесло баннер. На бульваре Верховной Рады на припаркованный автомобиль Таврия упал бетонный столб, разрубив его пополам.

Отвечая на вопрос, почему затопило Крещатик, чего раньше не бывало, Пантелеев отметил, что там сейчас слой в 10 см ила, который и забил ливнеприемники.

Глава Киевавтодора Александр Густелев добавил, что на некоторых участках Крещатика остатки воды составили 20 см. "Это нонсенс, такого никогда не было", - сказал он, отметив, что причиной тому стал мусор, ветки деревьев и листья.

Смотрите также видео: Затопило: ночью ливень с градом превратили Крещатик в реку

С четырех утра к ликвидации последствий привлечены 50 сотрудников ГСЧС, почти тысяча коммунальщиков и 50 единиц техники. По состоянию на 11:00, отметил Пантелеев, последствия грозы практически ликвидированы.

Трамваи по улице Глубочицкой и Борщаговской по состоянию на 10 утра восстановили движение.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук добавил, что за медицинской помощью в связи с непогодой никто не обращался.

В ночь на 16 августа в Киеве прошла сильная гроза с градом, оставив после себя затопленные улицы и ТЦ.