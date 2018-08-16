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16.08.2018, 09:29

Ночная стихия в Киеве заблокировала троллейбусы и трамваи

Ночная стихия в Киеве заблокировала троллейбусы и трамваи - Фото
Фото: Киев Оперативный

Из-за поваленных деревьев и потоков воды утром вовремя не смогли выехать шесть маршрутов троллейбусов, один трамвай до сих по стоит

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В Киеве из-за ночной грозы и поваленных деревьев трамваи и троллейбусы не смогли выйти на маршруты. Об этом сообщили в Киевпастрансе

Трамвайный маршрут №18 в сторону улицы Старовокзальной заблокирован - пути занесло песком. 

Утром не могли выехать из троллейбусного дело №2 троллейбусы №22,27,30 - им перекрыло выезд поваленное дерево. Сейчас движение уже восстановили.

Полчаса восстанавливали движение по Дарницкой площади - водой залило проезжую часть. Там тоже стояли троллейбусы.

В ночь на 16 августа в Киеве прошла сильнейшая гроза с градом, после которой в некоторых районах, включая центр с Крещатиком, были локальные подтопления - стоки не справлялись с объемом прибывающей воды.

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Теги: киев, Киевпастранс, трамвай, троллейбус, гроза, деревья
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