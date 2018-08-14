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14.08.2018, 09:31

Ночью в Киеве на Подоле горела больница

Ночью в Киеве на Подоле горела больница - Фото
Фото: ГСЧС Киева

Возгорание произошло на последнем этаже четырехэтажного здания; силами спасателей его ликвидировали меньше, чем за час

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Сегодня ночью в киевской городской больнице на Подоле произошел пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Вызов спасателям поступил около 02:00. На месте они выяснили, что возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного здания - в аудитории площадью 15 кв м. 

Меньше, чем через час огонь ликвидировали. Возгорание не распространилось на остальные корпуса больницы.

На месте работали 12 единиц техники и 50 человек личного состава.

Никто не пострадал. Причина пожара выясняется. 

30 июля в Киеве из здания больницы скорой помощи выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте. 

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Теги: киев, пожар, больница, ГСЧС
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