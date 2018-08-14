Ночью в Киеве на Подоле горела больница

Сегодня ночью в киевской городской больнице на Подоле произошел пожар. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Вызов спасателям поступил около 02:00. На месте они выяснили, что возгорание произошло на четвертом этаже четырехэтажного здания - в аудитории площадью 15 кв м.
Меньше, чем через час огонь ликвидировали. Возгорание не распространилось на остальные корпуса больницы.
На месте работали 12 единиц техники и 50 человек личного состава.
Никто не пострадал. Причина пожара выясняется.
30 июля в Киеве из здания больницы скорой помощи выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.