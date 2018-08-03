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03.08.2018, 20:24

Новая вспышка отравлений шаурмой - в Софиевской Борщаговке

Новая вспышка отравлений шаурмой - в Софиевской Борщаговке - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Для взятия образцов в заведении общественного питания специалистам Госпродпотребслужбы пришлось привлекать полицию

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В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района в результате отравления пострадали 18 человек, в том числе два ребенка. Все они связывают свой недуг с употреблением шаурмы из торгового павильона Kabanos который расположен на территории ЖК Львівський маєток. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Вспышка заболевания зафиксирована 1 августа.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что в тот же день в заведение Kabanos направились их специалисты, однако павильон был закрыт, а администратор торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставить информацию о субъекте хозяйствования.

Представители Госпродпотребслужбы были вынуждены вызвать полицию. Только в присутствии полицейских специалистам удалось отобрать образцы продуктов питания, смывов и воды.

"По результатам проведенного обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов…" – сообщили в Госпродпотребслужбе.

Служба направила представление в Киево-Святошинский отдел полиции и прокуратуру "о принятии мер реагирования и открытии уголовного производства".

В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них - 12 детей.

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Теги: Софиевская Борщаговка, отравление, Госпродпотребслужба, шаурма, Kabanos
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