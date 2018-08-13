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13.08.2018, 14:36

Ограбление ломбарда в Киеве: полиция ищет грабителей-иностранцев

Ограбление ломбарда в Киеве: полиция ищет грабителей-иностранцев - Фото
Фото: полиция Киева

Как установили правоохранители, грабители говорили между собой на иностранном языке и только один обращался к продавцу и охраннику на русском

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Злоумышленники, которые ограбили ломбард в Киеве и убили охранника, не украинцы - они говорили между собой на иностранном языке, а один из них обращался к охраннику и продавцу на русском. Об этом сообщает полиция Киева. 

По информации правоохранителей, трое грабителей готовились к преступлению. Они выбрали время, когда в городе нет пробок, просчитали пути отступления и где оставить машину. 

В машине злоумышленники прикрывали лица - чтобы их не зафиксировали камеры в гаражном кооперативе. Затем они сознательно подожгли машину - в ней нашли оружие, которое применили при ограблении. 

Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Их продолжают искать и информацию об их местонахождении можно сообщать в полицию. 

Ограбление произошло вечером 12 августа. Трое неизвестных убили охранника, забрали драгоценности и скрылись. Их машину позже нашли сожженной. 

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Теги: киев, ограбление, убытки, грабители, ломбард
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