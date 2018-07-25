"Он не скрывался": отец водителя Hummer рассказал свою версию

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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По словам Олега Островского, его сын пытался затормозить, но не успел

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Отец водителя Hummer, который 24 июля сбил 10-летнюю девочку на переходе в Киеве, рассказал свою версию произошедшего. Олег Островский уверяет, что его сын совершил наезд не по своей вине, передает ТСН.

По словам Островского, Кирилл не ехал на красный свет, авария произошла во время смены сигнала светофора. Водитель Hummer пытался затормозить на переходе, однако не успел.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла большая машина - джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу", - рассказал Островский.

Отец водителя предполагает, что в машине не сработали тормоза. Он также уточнил, что его сын не собирался скрываться с места аварии.

"Снять номера – это импульс, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, помогать всем – и скорую вызвать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", - заявил отец задержанного.

Семья водителя будет "добиваться правды" и доказывать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.

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24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. Патрульные догнали и задержали его. Девочка умерла, не приходя в сознание. В следственном отделе ГУНП в Киеве открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК - "нарушение правил безопасности дорожного движения".