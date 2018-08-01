Отравление шаурмой в Киеве: названы адреса опасных точек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным Госпродпотребслужбы, все эти точки уже закрыты

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В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой выросло до 61 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве со ссылкой на официальные данные государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины.

В частности, 23 случая инфекционных заболеваний связано с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава") возле станции метро "Дарница".

25 случаев связано с употреблением 29-30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

Еще 11 случаев острой кишечной инфекции связаны с употреблением 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS на Оболонском проспекте, 20А.

Также 1 случай заболевания зафиксирован после употребления шаурмы возле станции метро "Лесная".

В Госпродпотребслужбе сообщили, что специалисты выезжали на вышеуказанные точки продажи шаурмы. "На данный момент все МАФы закрыты", - сказано в сообщении.

"Главным управлением направлены письма в адрес районных управлений Национальной полиции в Киеве для принятия соответствующих мер реагирования в результате совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

31 июля сообщалось, что в Киеве отравились шаурмой 16 человек. Накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать.